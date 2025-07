Elección judicial: INE aprueba aplicar multas a candidatos que aparecieron en acordeones

La resolución también alcanzará a quienes no ganaron a pesar de haber figurado en la propaganda (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la aplicación de sanciones económicas contra candidatos que figuraron en los “acordeones” de la elección judicial y obtuvieron algún cargo. Aunque el pleno estuvo dividido, las y los consejeros dieron el visto bueno a descuentos en los montos para cada persona según su solvencia económica.

Con una votación dividida, el Consejo General aprobó que 121 candidatos a nivel federal, que se “beneficiaron de los acordeones” al resultar ganadores en los comicios, deberán subsanar una multa. Entre las personas señaladas se encuentran las 9 ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entre quienes se opusieron al dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización se encontraron Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo, así como Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López y Jorge Montaño. Cabe recordar que Taddei se posicionó en contra al asegurar que la decisión carece de legalidad y que podría ser invalidada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las ministras y ministros de la nueva SCJN deberán pagar una multa (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La resolución contemplaba que las personas sancionadas deberían pagar el monto correspondiente al 10% del tope de gastos personales de campaña. Sin embargo, decidieron tomar la cifra como base para ajustar la cantidad a cada candidato, según su capacidad económica.

En el caso de las y los integrantes de la nueva SCJN la multa sería de MXN 146 mil. No obstante, tras el ajuste, quien desembolsará una cifra mayor será Loretta Ortiz, con MXN 127 mil 58 con 78 centavos. Le sigue Yasmín Esquivel con MXN 95 mil 490, con 16 centavos; así como Sara Irene Herrerías, con MXN 69 mil 15 con 40 centavos y María Estela Ríos con MXN 62 mil 905 con 84 centavos.

Por otro lado, la resolución también contempló que 184 personas que aparecieron en los acordeones de cualquiera de las elecciones de índole federal pero no ganaron serán acreedores a una amonestación pública.

Guadalupe Taddei Zavala no respaldó el dictamen (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Guadalupe Taddei se posiciona en contra de la resolución

Aunque la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey Jordan, argumentó que el dictamen se basó en la jurisprudencia del TEPJF sobre los gastos de campaña irregulares y la consideración de su existencia y beneficio, la consejera presidenta se pronunció en contra. Al respecto, dijo que:

“Existe suficiencia probatoria para acreditar que los hechos investigados son resultado del actuar de un tercero, no de las candidaturas(...) No es un trabajo de suposiciones, no es un trabajo de ‘me imagino’, no es un trabajo de dar una respuesta ejemplar ante lo que estamos viviendo en este momento. La respuesta ejemplar, la sanción, ni siquiera llega a ser sanción ejemplar. Dirán que es un juego o una burla la imposición de estas multas tan pequeñas”, dijo Guadalupe Taddei.