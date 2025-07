José Eduardo comparte la razón por la que Eugenio Derbez no asistió a la fiesta de su hija: “No me interesa”

José Eduardo Derbez aseguró que es difícil que las familias se puedan reunir. Crédito: Cuartoscuro

José Eduardo Derbez nuevamente volvió a ser cuestionado sobre la relación que tiene con Eugenio Derbez tras el nacimiento de su hija Tessa.

Desde que las familias Ruffo y Derbez se reunieron para presenciar la llegada de la primogénita de José Eduardo no han vuelto a convivir, situación que ha sido cuestionada por la prensa múltiples veces.

(IG: @paoladalay_2203)

José Eduardo asegura que no le interesa que Eugenio Derbez viaje a México para las celebraciones de su hija

En esta ocasión, el conductor de Miembros al Aire se sinceró sobre las razones por las que su papá no viajó a México para la celebración de un año de hija.

“Siempre se les invita. Es difícil cuando las familias viven en diferentes partes, no es tan sencillo. Realmente yo les dije: ‘Es algo muy pequeño, tampoco se mortifiquen, no me interesa que gasten en un vuelo para venir hasta acá, no se preocupen’“, compartió en un encuentro con la prensa.

Cabe señalar que no es la primera vez que el actor de películas como “No se aceptan devoluciones” y “CODA” no acude a un evento de su nieta, pues meses atrás fue duramente juzgado por no estar presente en su bautizo.

(IG: @televisa_espectaculos)

Pese a la controversia que se ha creado en redes sociales, tanto el comediante de 63 años como su hijo han asegurado que la relación familiar marcha bien, incluso José Eduardo ha viajado a Estados Unidos para encontrarse con su familia paterna.

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay quieren tener más hijos?

Durante su encuentro con diferentes medios, el actor estuvo acompañado por su pareja, Paola Dalay, quien se sinceró sobre la idea de tener más hijos.

“No es algo que tenemos pensado. Nunca digas nunca, nos pasó con Tessa, pero tenemos pensado que solo sea Tessa", confesó.

Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, nació el 30 de junio. (@paodalay_2203)

Por otra parte, revelaron que durante su crianza han establecido ciertas reglas a la familia, principalmente en los horarios, situación que anteriormente comentó José Eduardo en el podcast La Magia del Caos, de su hermana Aislinn Derbez.

“Si la quieres ir a visitar, pues visítala todo el día, toda la mañana, porque a las 7 ya se está metiendo a dormir”, contó José Eduardo que le dijo a su mamá, Victoria Ruffo.

Y agregó: “Pasa muchas veces que llegan, la despiertan y ya se van a sus casas, y tú te quedas con el paquete”.