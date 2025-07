¿Dos Partidos Políticos nuevos? Agrupaciones buscan su registro ante el INE

Somos MX proviene de una facción de Marea Rosa. Crédito:SomosMxMexico - X

Solo dos organizaciones continúan en el proceso para convertirse en partidos políticos nacionales en México. De acuerdo al balance emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Se trata de la organización Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), vinculada al extinto partido Encuentro Solidario. Al corte del INE, esta organización ha logrado 93 asambleas aparentemente válidas, mientras que Somos MX, surgida de una fracción de la llamada Marea Rosa, cuenta con 62 asambleas.

Sin embargo, el proceso para constituir un nuevo partido político exige a cada agrupación acreditar, antes del mes febrero de 2026, al menos 200 asambleas distritales o 20 estatales, y reunir un mínimo de 256 mil personas afiliadas y debidamente verificadas.

De acuerdo con el INE, las asambleas no solo deben llevarse a cabo, sino también cumplir con un quórum de al menos 300 personas en cada una. En este sentido, Somos MX ha intentado 119 asambleas, pero en 57 de ellas no alcanzó la cifra requerida, mientras que CSP ha organizado 137 asambleas, de las cuales 44 no lograron reunir el mínimo de participantes. Es por ello que la autoridad electoral señalará si las asambleas que actualmente se consideran válidas superan todas las revisiones formales.

Con tiempo para cumplir los requisitos del INE

CSP en asambleas distritales. Crédito:X/@CSPazAC

El plazo para concluir este proceso vence el 25 de febrero de 2026, fecha en la que las organizaciones interesadas deberán realizar una asamblea nacional constitutiva y, posteriormente, entregar al INE la solicitud formal de registro como partido político entre el 2 y el 27 del mismo mes.

Otras organizaciones que manifestaron su intención de convertirse en partido, incluyendo agrupaciones indígenas, grupos pro-Morena y defensores de causas diversas, no han registrado avances relevantes o no han notificado la celebración de asambleas ante el INE. Finalmente, con el proceso en marcha, solo CSP y Somos MX permanecen en competencia y cuentan con un plazo de siente meses para cumplir con los requisitos.