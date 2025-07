Tania Ruiz y Alejandro Baillères celebran su primer aniversario: “No hay amor más valiente que este”

(IG: @taniaruiz)

¡Tania Ruiz y Alejandro Baillères están de fiesta! Este 12 de julio cumplen su primer aniversario de novios y la famosa socialité no dudó en compartir en sus redes sociales el romántico mensaje que escribió en honor al empresario.

“12 meses, mil recuerdos de un amor que solo crece. Tocaste mi herida sin huir. Me amaste justo cuando más miedo daba acercarse. No llegaste a salvarme, llegaste a amarme, y en eso, sin darme cuenta, me ayudaste a sanar”, comenzó.

De esta manera, la también modelo dio a conocer cuándo comenzó su relación amorosa con el líder del Grupo BAL (conglomerado con empresas como Industrias Peñoles, Palacio de Hierro y Grupo Nacional Provincial ‘GNP’).

(IG: @taniaruiz)

“Conociste mi peor versión, y aún así, elegiste ver mi alma. No hay más valiente que ese. Fui distancia y tú fuiste presencia, ternura y paciencia. Fui un abismo, y tú fuiste tu mejor amor”, continuó.

Cabe recordar que Tania Ruiz tuvo un tórrido romance con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Esto después de que el político terminó su matrimonio con la actriz ,Angélica Rivera, en 2019.

En una entrevista que concedió para el programa ‘Despierta América’ tras su truene, Tania Ruiz negó los rumores sobre presuntas conductas violentas y agresiones por parte del exmandatario.

@taniaruize)

Tania Ruiz terminó su dedicatoria para Alejandro Baillères con una agradecimiento por todo el apoyo que le ha brindado:

“Gracias por abrazarme con hechos, por cuidarme con ternura y por amarme con el alma. Contigo me siento amada, valorada, respetada y protegida. Lo más bonito de nuestro amor es que non nos exigimos ser perfectos... solo hemos sido reales, y hemos crecido juntos desde ahí”, concluyó.

Alejandro Baillères sorprende a Tania Ruiz con un regalo muy especial

Eso no fue todo, la socialité también mostró el obsequio que le dio el empresario. Se trata nada más ni nada menos que de una tarjeta escrita a mano, la cual contiene un romántico mensaje.

(IG: @taniaruiz)

“Amor de mi vida: gracias infinitas a ti y a Dios por estar en mi vida! Es el año más feliz de mi vida. Me das la vida más completa que jamás he vivido! Te amo como nunca antes había amado. Siempre tuyo”, se lee.

Cabe recordar que Alejandro Bailléres es tío de Gonzalo Hevia Baillères, supuesto exnovio de Belinda que habría sido su inspiración para su canción viral ‘Heterocromía’.