Pati Chapoy reacciona al ‘truene’ de Belinda y Gonzalo Hevia Baillères: “No tiene tamaños para estar cerca de ti”

Los rumores sobre el supuesto romance que Belinda habría tenido con el empresario y heredero de una famosa cadena departamental, Gonzalo Hevia Baillères, revivieron con el lanzamiento de ‘Heterocromía’.

Y es que varios fanáticos de la estrella pop consideran que el tema está inspirado en su relación amorosa y truene, incluso señalaron que el título del tema hace referencia a la alteración en la pigmentación del iris de los ojos del empresario, así como a su empresa.

Hasta el momento, Belinda no ha confirmado su supuesto noviazgo; sin embargo, en una reciente entrevista confirmó que escribió la canción inspirada en una relación amorosa con un hombre de ojos de diferente color y cuya familia no la aceptaba por ser artista.

“Él sabe que existe esta canción, no la escribí sin su consentimiento. Era una carta y cuando terminó la relación tenía tanto dolor que dije tengo que hacer esta carta una canción (...) Me enamoré de esta persona que tenía un ojo de cada color, tenía un ojo como cafecito y el otro verde. Yo decía ‘me encantan esos ojos’, no sabía la maldad que había en ellos porque un lado era súper bonito y el otro era el más oscuro”, declaró.

Pati Chapoy respalda a Belinda

Las declaraciones de la actriz y cantante fueron retomadas por el programa ‘Ventaneando’ y Pati Chapoy no dudó en respaldarla.

“Dicen que la familia de él, que es una familia muy rimbombante por así decirlo, no le permitía que anduvieran con Belinda porque la veían como menos. Que era gente que decía: 'Es que no te juntes con las celebridades, tú eres una cosa mayor’”, comentó Ricardo Manjarrez.

“Pues qué bueno que terminó esa relación porque ese hombre, Belinda, no te conviene. Ese hombre no tiene tamaños para estar cerca de ti", concluyó la famosa periodista de espectáculos.

Belinda explica qué significa ‘Heterocromía’, la canción que habría dedicado a Gonzalo Hevia Baillères

En cuanto se estrenó el tema, usuarios de redes sociales lo utilizaron para hacer un trend y exponer a sus exparejas.

Belinda agradeció el apoyo del público y explicó el verdadero significado de la canción:

“Me encanta ver las historias de tantas personas que se han sentido identificados con mi canción Heterocromía. Sigan subiendo que los estoy viendo a todos. Esta canción es mucho más profunda de lo que ustedes creen, es un no al clasismo que está más oxidado que una armadura del siglo XVI”, escribió en Instagram.