¿Realmente se ha incrementado el gasto de las familias mexicanas destinado a la salud?

Dr. Francisco Ortiz Arango, Profesor-Investigador en la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, Campus México

A lo largo de los últimos seis años se ha venido informando por diversos medios que el gasto de las familias mexicanas en temas de salud se ha venido incrementando a pesar de que el gobierno afirma que ha incrementado en promedio los recursos dedicados a este rubro.

Las afirmaciones acerca del aumento del gasto de las familias en México en la salud se basan en el incremento sustancial en el número de farmacias con consultorios médicos anexos, los cuales atienden a miles de personas diariamente; la mayoría de los usuarios de estos servicios son personas que carecen de un servicio médico institucional público: ISSSTE, IMSS y los servicios médicos estatales fundamentalmente. Sin embargo, también un porcentaje considerable de los usuarios son personas con algún tipo de servicio médico institucional, pero que por cercanía y sobre todo rapidez de servicio, o también por la falta de medicamentos en los servicios de salud institucional, se ven obligados a adquirir sus medicamentos y consultas médicas en farmacias privadas.

En México es muy común que las farmacias cuenten con su propio consultorio médico. Foto: Marketplace

Al respecto se puede afirmar que efectivamente el porcentaje de los ingresos de las familias en México dedicadas a la salud se han incrementado sustancialmente a partir de 2018. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, en 2016 las familias en México dedicaban en promedio 1.63% de sus ingresos trimestrales a salud. Para 2018 el porcentaje fue de 1.69%; para 2020 fue 2.52% y para 2022 (último dato reportado por el INEGI), fue de 2.11%.

Al ver Las cantidades listadas anteriormente uno puede pensar que realmente los incrementos porcentuales son minúsculos, pero, si analizamos estos valores de manera más detallada y comparamos las variaciones porcentuales entre los mismos porcentajes, tomando como referencia el año de 2016 de 1.69%, nuestra perspectiva puede cambiar drásticamente.

Realizando el análisis comparativo entre los valores porcentuales tomando como referencia el valor de 2016, se obtienen las siguientes variaciones porcentuales, mostradas en la Tabla 1:

Como puede verse la variación del gasto en salud en realidad si tuvo una variación sustancial entre 2018 y 2022.

Un dato a tomar en cuenta emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en 2022 México destinó el 5.5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la salud, lo cual lo ubicó como el país latinoamericano con menor porcentaje del PIB destinado a este rubro. En este mismo reporte se indica que el número de consultas al año por derechohabiente en los sistemas de salud públicos en México paso de 2.4 en 2017 a 1.28 en 2023; valores muy lejanos al valor promedio de países de la OCDE, de 6.0.

Foto: CUARTOSCURO

Para complementar este trabajo presentaré las siguientes tablas que nos mostrarán de manera clara la evolución del surtido de recetas médicas, así como el número de intervenciones quirúrgicas y el número de egresos hospitalarios durante el periodo de 2017 a 2023. Los datos que se muestran se obtuvieron del reporte “Radiografía de desabasto de medicamentos en México 2023”, elaborado por el Colectivo Cero Desabasto en 2024, el cual considera los datos del IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX y Servicios de Salud Estatales.

Radiografía de desabasto de medicamentos en México 2023.

Como podemos ver en la Tabla 2, a partir de 2019 se inicia un proceso de crecimiento sustancial en el número de recetas no surtidas, el cual se recrudece en los años 2020 y el máximo se presenta en 2021, a partir de 2022 se inicia un descenso y en 2023 tiene un valor que sigue siendo mayor al doble del valor de 2018. Paralelamente, podemos apreciar que el número de procedimientos quirúrgicos y de egresos hospitalarios van decreciendo de 2017 a 2020, e inician su mejora en 2021; en el caso de los egresos hospitalarios en 2023 se rebaza el valor de 2017, pero no así el número de intervenciones quirúrgicas que es incluso menor al de 2019.

Ahora bien, tratando de no ser alarmista, aunque los valores del número de recetas no surtidas son muy grandes, cuando se analiza en términos porcentuales podemos ver que el problema no parece tan grave. En la Tabla 3 se puede ver el porcentaje de recetas surtidas por los principales sistemas de salud pública en México.

Como se puede observar el IMSS como el ISSSTE a pesar de tener un descenso en sus valores a partir de 2019, solo bajó del 90% del surtido de recetas en 2021, pero se recuperó en 2022. En el caso del ISSSTE, mantuvo prácticamente el mismo nivel de surtido de recetas arriba del 96.5%. En el caso del INSABI*, si se puede apreciar un descenso drástico por debajo del 90% en 2021 y 2022, este dato es relevante pues este servicio se destina a las personas que carecen de acceso a los demás servicios de salud institucional, lo cual obligó a sus usuarios a adquirir medicamentos en instituciones privadas. Llama la atención que los servicios de salud de las fuerzas armadas y del Pemex hayan sido los más afectados durante este periodo.

Para complementar el presente estudio en la Tabla 4 se presentan los datos referentes al número de avisos de funcionamiento (permisos) de nuevas farmacias, emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), durante el periodo de 2018 a 2023.

Como se puede apreciar en la Tabla 4, el número de permisos para la operación de nuevas farmacias se fue incrementando a partir de 2019, excepto en 2020. Si se consideran solo los valores entre 2019 y 2023 el número de permisos emitidos para la operación de nuevas farmacias fue de 45,131 cantidad muy grande. Si a este número le descontamos las farmacias autorizadas al IMSS y a algunos servicios de salud estatales, que durante este periodo fue de 1564 farmacias tendremos un total de 43,567 farmacias. Estos datos muestran que durante este periodo el número de farmacias creció de manera sustancial.

Como conclusión de este análisis se puede afirmar que si hubo un incremento en el uso de servicios médicos y adquisición de medicamentos en instituciones privadas, las causas como se trató de ilustrar obedecen a que los servicios de salud pública fueron rebasados por los usuarios, en parte por las secuelas de la pandemia, pero también por la disminución de los recursos presupuestales del gobierno destinados a este rubro, los cuales, aunque el estudio llegó hasta los datos de 2023, sabemos que en 2024 y en 2025 fueron cayendo aún más, por lo cual se puede intuir que los recursos de las familias de México destinados a la salud de incrementarán. Otro dato revelador de este incremento en el gasto de las familias en la salud se puede deducir a partir del incremento en el número de permisos para la operación de nuevas farmacias autorizados por la COFEPRIS. Esto indica que quienes abren nuevas farmacias lo están haciendo pronosticando que tendrán suficientes clientes para sus servicios de atención médica y de la venta de medicamentos.

Foto: CUARTOSCURO

Es decir, la respuesta a la pregunta inicial: ¿Realmente se ha incrementado el gasto de las familias mexicanas destinado a la salud? La respuesta basándome en el presente análisis es afirmativa.

¿Qué hacer? Tratar en la medida de lo posible de acudir con tiempo y paciencia a los servicios de salud de los sistemas públicos. También si los recursos lo permiten adquirir seguros de cobertura médica (seguros de gastos médicos mayores), pues estos permiten en general acudir a servicios de buena calidad y con mejores condiciones de atención en tiempo y forma. Sin embargo, en el caso de enfermedades crónicas y/o intervenciones quirúrgicas muy complejas y por consiguiente costosas, los seguros de gastos médicos pueden verse rebasados, por lo cual en tales casos debe buscarse la atención en los llamados segundo y tercer nivel en las instituciones de salud públicas, pues estas cuentan con personal altamente calificado, así como equipos médicos de vanguardia.

Hay que tratar de tener siempre un ahorro destinado a las emergencias médicas.

