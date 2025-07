La exnovia de Enrique Peña Nieto que enamoró a Alejandro Bailleres, dueño de grupo GNP

Alejandro Bailleres y Tania Ruíz formalizaron su relación en agosto de 2024. - Diseño - Jovani Pérez/Infobae México

Alejandro Bailleres y Tania Ruiz hicieron pública su relación en agosto 2024 después de enfrentar varios rumores que los relacionaban; desde entonces, la modelo y empresaria ha dejado ver un poco de su relación en redes sociales.

En febrero pasado, Ruiz compartió en cuenta de Instagram parte del regalo de San Valentín que le dio su pareja, imágenes que rápidamente adquirieron notoriedad, al igual que el romántico mensaje que se podía leer.

“Gracias por tratarme con el corazón. Con tanto amor, paciencia y ternura. Me cuidas, me entiendes y me haces sentir tan especial. Una foto de uno de los tantos momentos de nuestra felicidad“, escribió junto a una imagen en la que se les ve notablemente felices.

(IG: taniaruiz)

Cabe recordar que antes del empresario mexicano, la modelo mantuvo una sólida relación con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, de 2018 a 2023, pero un año después anunció su nuevo romance.

Quién es Tania Ruiz, actual pareja de Alejandro Bailleres

Tania Ruiz Eichelmann es hija de Luis José Ruiz Ituarte y de Elizabeth Eichelmann Gómez. Nació en San Luis Potosí y a lo largo de su vida se ha desarrollado en el ámbito empresarial y de modelaje.

Actualmente, es conocida en el entorno social por su relación con el exmandatario; sin embargo, es madre de la pequeña Carlota, fruto de su relación previa con el empresario Bobby Domínguez, con quien tuvo una historia por cinco años, tiempo en el que consolidó su maternidad.

Se sabe que desarrolla sus pasiones por los pilates, el yoga y el diseño de modas, aspectos que fusiona con su presencia en redes sociales, donde comparte rutinas de belleza, consejos para una vida saludable y reflexiones sobre espiritualidad y angelología.

Tania Ruíz, expareja de Enrique Peña Nieto y Alejando Bailleres.

En lo que respecta a su actual pareja, Alejandro Bailleres Gual, nació el 19 de agosto de 1961 y actualmente tiene 63 años. Es hijo de Alberto Bailleres González, quien hasta su fallecimiento en 2022 se mantuvo entre los empresarios más acaudalados y significativos del país.

Grupo BAL, el conglomerado donde Alejandro ha continuado el legado familiar, integra empresas de amplio reconocimiento y peso en el tejido industrial mexicano.

Entre las compañías que forman parte del grupo se encuentran Industrias Peñoles, Palacio de Hierro y Grupo Nacional Provincial (GNP), diversificando sus intereses en sectores como la minería, los seguros, el comercio minorista y las finanzas.

El mensaje de Tania Ruiz para hablar de su recuperación

A raíz de su relación, Ruiz se ha acercado al círculo de empresarios de alto perfil, lo que le ha valido la atención mediática tanto a su figura como al entorno que comparten.