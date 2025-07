Hackean Instagram de Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas; pide no seguir vínculos sospechosos

(Impresión de pantalla video)

La cuenta de Instagram del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue comprometida por un ataque cibernético orientado a obtener acceso a los teléfonos de sus seguidores mediante el envío de enlaces maliciosos.

Ramírez Aguilar difundió la alerta a través de su cuenta oficial de Facebook, donde advirtió a la población sobre la situación y precisó que él no ha enviado mensajes ni solicitó a los usuarios acceder a ninguna liga sospechosa.

El mandatario estatal enfatizó: “Amigas y amigos, les informo que están intentando hackear mis redes sociales, en especial Instagram”.

Eduardo Ramírez en Facebook

Añadió que todos los enlaces que pudieran recibir supuestamente de su persona deben ser ignorados. “Yo no estoy enviando mensajes a ninguna cuenta. Por favor, no ingresen a ningún enlace que les parezca sospechoso”, puntualizó.

Eduardo Ramírez Aguilar, quien asumió el cargo el pasado 8 de diciembre, utiliza frecuentemente sus plataformas digitales para informar sobre las actividades y resultados de su gobierno.

En el contexto de su administración, el uso de redes sociales se ha mantenido como un canal principal de comunicación directa con los ciudadanos.

Ataques cibernéticos similares

El caso ocurre en un contexto donde otros funcionarios chiapanecos también han sido blanco de intentos de hackeo.

En octubre de 2021, el exgobernador Rutilio Escandón Cadenas denunció un incidente similar que involucró la intervención de su equipo celular; la Fiscalía General del Estado realizó investigaciones correspondientes y agentes cibernéticos participaron en el caso para rastrear el origen del ataque.

Acciones posteriores

En su comunicado, Ramírez Aguilar reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar abrir mensajes o enlaces provenientes de fuentes dudosas o no verificadas. Reiteró que cualquier información oficial sobre su gestión o actividades será publicada a través de canales institucionales y cuentas verificadas.

El incidente subraya los riesgos de seguridad informática que enfrentan autoridades y usuarios de redes sociales. Las autoridades no han informado sobre una investigación formal en torno al hackeo a la cuenta de Instagram del actual gobernador.

El mandatario pidió a la población reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con sus cuentas y mantenerse atentos a nuevas actualizaciones sobre el caso.

Luego de hacerse de conocimiento público, los comentarios no se hicieron esperar, respuestas humorísticas tales como “Entonces era falso que me aceptó parar formar parte de su gabinete 😵“, ”Entonces no me presento mañana en el consulado de Miami para dejar en la banca a Rutilio, en el mensaje me aseguraba que ya tenía todo hablado con la presidenta" dejan de manifiesto las peticiones de los pobladores, quienes piden trabajo, mejoramiento de obras públicas, entre otras exigencias.