Esta es la teoría de Gustavo Adolfo Infante sobre Julio César Chávez Jr. para evitar extradición y condena de 80 años

El paradero de Julio César Chávez Jr. sigue siendo un misterio tras su detención por el ICE en Estados Unidos (Jovani Pérez)

“Está muy complicado: lo detuvieron, encadenaron y todo. Nada de que andaba borracho, no llegó, estaba detenido. Entonces lo que se empieza a rumorar en Estados Unidos es que está haciendo una negociación, así como Ovidio, para dar nombres y no lo extraditen para México”, afirmó Gustavo Adolfo Infante en una reciente transmisión televisiva, sugiriendo que el caso de Julio César Chávez Jr. podría estar lejos de resolverse.

El periodista planteó la posibilidad de que el boxeador esté involucrado en un proceso de negociación con las autoridades estadounidenses, similar al que protagoniza Ovidio Guzmán, con el objetivo de evitar su extradición a México.

El boxeador enfrenta posibles cargos que podrían derivar en hasta 80 años de prisión si es extraditado a México (Reuters)

El misterio en torno al paradero de Julio César Chávez Jr. se intensificó después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieran el 2 de julio en Estados Unidos.

El hijo del “César del boxeo” debía comparecer ante un Tribunal Superior de Los Ángeles el 7 de julio, pero nunca se presentó, lo que desató una ola de especulaciones y controversia en el ámbito deportivo.

Gustavo Adolfo Infante sugiere que Julio César Chávez Jr. negocia con autoridades de EE.UU. para evitar extradición a México (YouTube)

Durante la emisión del 8 de julio del programa “Sale el Sol”, los conductores dedicaron un segmento al caso, donde Gustavo Adolfo Infante expuso su teoría en vivo.

Según el periodista, el equipo de Julio César Chávez Jr. habría optado por seguir una estrategia similar a la de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien negoció con las autoridades estadounidenses para evitar su extradición a México.

Infante citó al penalista Alonso Beceiro para subrayar la gravedad de la situación legal del boxeador. “Ayer hablé con un penalista, Alonso Beceiro, me decía que son gravísimos los delitos que lo traen a México. Son 70 a 80 años. Son muchas cosas y si llega a México extraditado, nada de amparos, se va a un penal de alta seguridad”, relató el periodista, destacando que Julio César Chávez Jr. enfrenta una posible condena de hasta 80 años de prisión en caso de ser extraditado.

El excampeón cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y tráfico de armas. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El escándalo se agravó cuando el boxeador no acudió a la audiencia programada en el Tribunal de Los Ángeles. Según información proporcionada por su abogado Michael A. Goldstein al medio USA TODAY Sports, lo último que se supo es que Julio César Chávez Jr. se encontraba en Hidalgo, Texas, bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional. Goldstein reconoció: “No tenemos ni idea. No tenemos información (del paradero de Julio César Chávez Jr.), desafortunadamente”.

Ante la ausencia del boxeador, la jueza Neetu S. Badhan-Smith decidió reagendar la audiencia para el 21 de agosto, aunque la incertidumbre sobre el caso persiste y mantiene en vilo al mundo del deporte.