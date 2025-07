Fofo Márquez podría estar preparando un podcast sobre su experiencia en la cárcel

Fofo, creador de contenido, revela abusos sufridos en prisión y planea regresar a redes sociales desde la cárcel (Infobae México | Jovani Pérez)

“Gracias, si hay que ver lo del podcast”. Con esa frase, Fofo Márquez, el polémico creador de contenido, dejó abierta la posibilidad de regresar al mundo digital desde la cárcel, tras una conversación con el influencer Dominguero.

La charla, difundida en el canal de YouTube de este último, reveló el estado emocional y los planes de Rodolfo ‘N’, quien cumple una condena de 17 años y 6 meses por tentativa de feminicidio.

En ese contexto, la noticia principal es la exposición pública de los presuntos abusos sufridos por Fofo en prisión y la posibilidad de que retome su actividad en redes sociales desde la celda.

Durante la llamada, Fofo relató entre lágrimas los horrores que enfrenta desde su condena. “Ya no puedo. Me quiero morir. Ya no aguanto. Me han torturado mucho. Me han extorsionado mucho. He vivido lo peor de la vida. Quiero mi vida de antes. Me gustan las mujeres y abusaron de mí, un hombre. Es horrible, es lo peor que he vivido”, confesó.

El influencer Rodolfo ‘N’ cumple condena de 17 años y 6 meses por tentativa de feminicidio tras agredir a una mujer en Naucalpan (X/@siete_letras)

Esta declaración, que rápidamente se viralizó, generó debate entre internautas, quienes especulan si se trata de una estrategia para buscar una reducción de sentencia o un traslado.

En otra conversación, Dominguero obtuvo más detalles sobre el “infierno” que vive Fofo en la cárcel. El youtuber denunció ser víctima de “violencia psicológica” por parte de los guardias. Según su testimonio, solo puede bañarse con agua fría a las 7, permanece en silencio y oscuridad la mayor parte del tiempo y recibe alimento únicamente tres veces al día.}

“Es terror psicológico. Es un módulo donde no puedes hablar. Todo el tiempo está a oscuras. Haz de cuenta que te bañas a las 7 con agua fría y estás en silencio todo el tiempo, no puedes hablar y comes tres veces al día”, describió.

Fofo sostiene que estas condiciones buscan “volverlo loco”. Ha perdido la noción del tiempo y ha tenido que idear métodos para mantenerse cuerdo. “Yo no sabía cuando era de día y cuando era de noche, hasta que me empecé a aprender los horarios de la comida. No hay relojes. No hay nada, o sea es intentar que te vuelvas loco”, explicó.

Fofo denuncia tortura, extorsión y violencia psicológica en la cárcel, generando debate sobre su situación y posible estrategia legal (Dominguero / YouTube)

Además, solo puede convivir con su familia durante media hora a la semana y dispone de cinco minutos para llamadas telefónicas.

Ante la gravedad de su situación, Dominguero le sugirió enfocarse en “cosas positivas” para alejar los pensamientos suicidas que lo han acompañado desde su ingreso a prisión.

Le propuso grabar un pódcast para relatar con mayor detalle su vida tras las rejas, a lo que Fofo respondió positivamente. Aunque no existe confirmación oficial, todo apunta a que el creador de contenido podría reaparecer en internet desde la cárcel.

El caso de Rodolfo ‘N’ se remonta a principios de 2024, cuando se viralizó un video en el que golpeaba a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan.

Tras su detención, la defensa intentó que se le juzgara por lesiones, pero la fiscalía lo acusó de feminicidio en grado de tentativa, argumentando que las heridas pusieron en riesgo la vida de la víctima.

Edith, la mujer agredida, de más de 50 años, permaneció cerca de 20 días hospitalizada debido a la gravedad de las lesiones, infligidas por el joven, quien además es experto en artes marciales.

Una joven 'acusó' al influencer que se encuentra tras las rejas. (Instagram/maurg1)

La defensa de Fofo le propuso aceptar un procedimiento abreviado para recibir una condena de 11 años, pero él lo rechazó y su abogado renunció.

En enero de este año, fue declarado culpable y sentenciado a 17 años y seis meses de prisión. Inicialmente, estuvo recluido en el penal de Tlanepantla, pero fue trasladado a la cárcel de Texcoco después de que se difundiera un video donde policías lo agredían.