“Una cachetada a víctimas de los cárteles”: Anabel Hernández condena entrevista de Julio César Chávez con Yordi Rosado

(Youtube/Archivo)

La periodista de investigación Anabel Hernández criticó duramente la entrevista que Julio César Chávez ofreció hace unos años a Yordi Rosado.

En ésta, el exboxeador habló con soltura de sus encuentros con narcotraficantes. Para Hernández, este tipo de discursos públicos representan una falta de respeto para las miles de víctimas del crimen organizado en México.

Lo que dijo Julio César Chávez en la entrevista con Yordi Rosado

Tras el arresto en EEUU y proceso de deportación que atraviesa Julio César Chávez Jr., se revivió la conversación entre el padre del pugilista y Rosado.

Dicha plática fue publicada hace varios años en el canal de YouTube del conductor.

Julio César Chávez contó que en Culiacán no necesitaba comprar cocaína, ya que se la regalaban: “Me regalaban kilos de cocaína, yo no necesitaba comprar, me regalaban todos mis amigos de Culiacán. Yo consumía mucho”.

La vez que Julio César Chávez aseguró conocer a los principales líderes del narco Crédito: YouTube: Yordi Rosado

En otro momento, afirmó: “Conozco a todos los narcotraficantes: al Chapo Guzmán, Amado Carrillo, al Azul, al Mayo Zambada, al Güero Palma, a los Arellano. A todos los conozco porque cuando me coroné campeón del mundo, yo hubiera sido uno de ellos, tenían hijos, me mandaban llamar y si no iba, me llevaban”.

Chávez incluso recordó una fiesta posterior a una pelea en la que, según sus palabras, “había como mil años de cárcel en la reunión”.

“Andaba bien loco, yo era el primer día que había consumido”, dijo. También mencionó que algunos capos le regalaban drogas, joyas, diamantes y objetos personales: “Tengo unos guantecitos que me regaló Pancho Arellano bien bonitos que valen como 80 mil dólares”.

(Zurisaddai González/Infobae)

La postura de Anabel Hernández sobre la entrevista

Anabel Hernández, reconocida por sus investigaciones sobre narcotráfico, criticó duramente la entrevista durante su participación con Carmen Aristegui.

Después de que se reprodujera el fragmento en el que Chávez menciona su relación con narcotraficantes, la periodista comentó:

“Esta entrevista, así de cruda, de grotesca, se puede decir. Una cachetada en el rostro de tantas víctimas de estos cárteles de la droga que han masacrado, desaparecido a millones de familias en México”.

Anabel Hernández advierte que revelará más nexos de famosas con narcos en nuevo libro; quiénes estarían en su investigación (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

También criticó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum por mostrar públicamente cercanía con el exboxeador:

“¿Cómo es posible que con toda esa información, la presidenta de México haya salido a legitimar y a poner como ejemplo a un país destrozado por el crimen organizado a personajes como Julio César Chávez? No tiene justificación”.

Hernández señaló que estas relaciones entre el deporte, el espectáculo y el crimen organizado no son nuevas, pero que la sociedad mexicana debe dejar de normalizarlas:

“México tiene que cambiar esta tolerancia sistemática, este dejar hacer, dejar pasar a todas estas relaciones que muchas de ellas son públicas, otras no son tan públicas, pero ocurren”.

(Instagram @jcchavez115)

Finalmente, la periodista cuestionó que nadie del equipo de Sheinbaum haya advertido sobre el historial del exboxeador antes de exhibirlo en eventos oficiales y con símbolos del nuevo gobierno:

“Nadie le dijo a la presidenta: ‘No se tome la fotografía mejilla con mejilla’, ‘No lo lleve a Palacio Nacional’, ‘No lo ponga con el pants de Morena en el Zócalo capitalino’”.