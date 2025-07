El millonario regalo que Los Arellano Félix le hicieron a Julio César Chávez y los objetos que aún guarda de otros capos

(Zurisaddai González/Infobae)

En medio de los reflectores que hoy apuntan a Julio César Chávez Jr., quien enfrenta acusaciones de la FGR y EEUU por presuntos vínculos con el crimen organizado, han resurgido unas impactantes declaraciones de su padre, Julio César Chávez, sobre su cercanía con figuras clave del narcotráfico durante su época de gloria.

Las confesiones fueron hechas en una entrevista que el exboxeador dio a Yordi Rosado hace algunos años.

Ahí relató con crudeza su vida en los excesos y su vínculo con capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Amado Carrillo, el Mayo Zambada y los Arellano Félix.

Entre los detalles más llamativos, reveló que uno de los jefes del cártel de Tijuana le regaló un objeto valuado en miles de dólares.

(Instagram @jcchavez115)

¿Cuál era la relación de Julio César Chávez con los narcotraficantes?

“Tú lo has dicho, que tenías mucha relación con los cárteles”, le comenta Yordi Rosado durante la charla. Julio César Chávez no lo niega:

“Conozco a todos los narcotraficantes. Al Chapo Guzmán, Amado Carrillo, al Azul, al Mayo Zambada, al Güero Palma, a los Arellano... a todos los conozco porque cuando me coroné campeón del mundo yo hubiera sido uno de ellos, tenían hijos, me mandaban llamar y si no iba, me llevaban”.

En su momento, el pugilista aseguró que pese a sus vínculos sociales con los capos, nunca formó parte activa del narcotráfico. Según su versión, incluso autoridades de Estados Unidos lo sabían:

Julio César Chávez explotó contra William Scull por la pelea que dio ante Canelo (Rashide Frías/ cuartoscuro.com)

“Ellos saben que no me dedico a eso. Entonces, EU también lo saben, porque se los dije en su momento”.

El exboxeador narró que, tras una de sus victorias más recordadas, fue invitado a una fiesta donde coincidieron los líderes de los cárteles más poderosos del país:

“El día que le gané a Macho Camacho había como mil años de cárcel en la reunión. Estaban los Arellano Félix, el Güero Palma, Amado Carrillo, Chapo Guzmán, el Azul, el Mayo Zambada… y todos querían conocerme”.

El millonario regalo de Pancho Arellano a Chávez

Durante esa época, uno de los personajes con los que más cercanía tuvo fue Pancho Arellano, integrante del cártel de los Arellano Félix. Según narró, Pancho le obsequió un costoso artículo que aún conserva:

El gran campeón mexicano aceptó que su hijo no se ha recuperado del todo de sus adicciones Foto: Cuartoscuro

“Tengo unos guantecitos (se tocó el cuello haciendo referencia a que posiblemente son un dije de un collar) que me regaló Pancho Arellano, bien bonitos, que valen como 80 mil dólares”.

Si bien en aquel entonces la moneda de cambio era diferente, a este 05 de julio esa cifra equivaldría a 1 millón 490 mil 512 pesos.

¿Qué otros regalos recibió Chávez y qué conserva?

Julio César Chávez también reveló que muchos narcotraficantes le regalaban droga y joyas, como una forma de halagarlo o mantener cercanía con él:

Jesús Ramos y Erikson Lubin bajo fuego: Los comentarios directos de Chávez durante el combate (Julio Cesar Chavez Gonzalez)

“Me regalaban droga, muchos diamantes, relojes. ‘Agárralo, cabrón’, pues lo agarraba. Tengo varios, joyas…”.

Además de los objetos lujosos, Chávez confesó su dependencia a las sustancias durante años:

“En Culiacán me regalaban kilos de cocaína, yo no necesitaba comprar. Me regalaban todos mis amigos de Culiacán. Yo consumía mucho. Me levantaba con cerveza, tequila, whisky, coñac, Baileys, todos los días”.

Relató que vivió varios episodios de sobredosis, incluso dentro de hospitales, sin dejar el consumo:

“Varias veces me fui al hospital. El día que vomité tres litros de sangre, estaba en el hospital y cuando me cauterizaron mandé traer cocaína a mis trabajadores”.