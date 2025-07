Pepe Aguilar recibe burlas tras confesar que tiene el contacto de Luis Miguel y ‘Checo’ Pérez

Pepe Aguilar vuelve a ser criticado por confesar que tiene el contacto de Luis Miguel y 'Checo' Pérez. REUTERS/Marco Bello

Pepe Aguilar nuevamente fue objeto de burlas tras difundirse una breve entrevista en la que asegura que Luis Miguel y ‘Checo’ Pérez son las personas más famosas de las que tiene su contacto.

En redes sociales, principalmente en TikTok, los creadores de contenido acuden con diferentes artistas para conocer los contactos “más famosos” que tienen registrados en su celular.

En esta ocasión fue el turno del intérprete de “Por mujeres como tú”, quien fue cuestionado por Eduardo Sacal al respecto, la primer respuesta del integrante de la dinastía Aguilar fue ‘Checo’ Pérez, pero después mencionó a Luis Miguel.

Ante el asombro del creador de contenido, terminó por mencionar que Luis Miguel, conocido como “El Sol de México”, también está dentro de sus contactos, pues en algún momento hablaron de una posible colaboración.

"Luis Miguel me buscó para hacerle un disco hace unos años y nos juntamos en un bar y hablamos de hacer el disco y bendito sea Dios que no me eligió para hacerlo porque eligió al Mariachi Vargas e hizo un disco que se llama ‘México en la piel’“, contó el cantante.

Pepe Aguilar será una de las principales atracciones de las Fiestas de San Pedro en Neiva, el próximo 29 de junio - crédito @pepeaguilar_oficial/Instagram

Sin embargo, el papá de Pepe Aguilar se negó a llamarles pese a que esa es la dinámica del video, y sobre la posibilidad de mostrar su foto de perfil de WhatsApp, aseguró que se trata de un tema de privacidad y no puede hacerlo.

Pepe Aguilar recibe burlas por hablar de ‘Checo’ Pérez y Luis Miguel

Ante la negativa por parte del también conocido como “El bandido de amores”, usuarios externaron su opinión y comentaron que las declaraciones del cantante parecían falsas.

"Nel, no le creo, lo sentí como la niña de la escuela que decía que su tía era Shakira. No es hate, Pepito, no te enojes” y “O sea si son tus amigos, ¿por qué dejarían de ser tus amigos si les marcas?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Pepe Aguilar se volvió objeto de burlas.

De hecho, existieron algunos internautas que compararon sus declaraciones con las de su hija Ángela Aguilar, quien en el pasado confesó que le gustaba cocinarle a Christian Nodal, pero en una entrevista el sonorense negó haber privado alguno de los platillos de su esposa.

Entre dimes y diretes, la dinastía Aguilar sigue desatando críticas por su dinámica familiar y sus apariciones públicas, ya sea juntos o separados.