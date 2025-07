Qué se disputan el CJNG y el Cártel de Sinaloa en Chiapas

La presencia de migrantes en Tapachula atrajo a cárteles y elevó la violencia en la región sur de Chiapas. (Infobae)

En Tapachula, la presencia constante de migrantes llamó la atención de grupos delictivos, pues vieron en ellos una nueva oportunidad de ganancia, lo que ha transformado la vida cotidiana y la seguridad en la región sur de Chiapas.

Las dos principales organizaciones que se encuentran disputándose el territorio del estado son el Cártel de Sinaloa (CS) y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) principales responsables de la intensificación de violencia.

La pugna entre ambos grupos se ha recrudecido en los últimos dos años, con el CJNG incursionando en ciudades clave para su rival, como San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y los municipios fronterizos de Comalapa y Huehuetenango (Guatemala).

De acuerdo con información recopilada y publicada por InsghtCrime–organización que estudia e investiga temas de seguridad nacional, América Latina y el Caribe–el ambiente de Tapachula es tenso y peligroso, según Topo, un periodista con más de dos décadas cubriendo la región.

La disputa del narco en la región

El CJNG ha logrado ingresar a territorios en los que el Cártel de Sinaloa mantenía su dominio. (Infobae México/Jesús Avilés)

En un restaurante del norte de la ciudad, Topo observa el entorno con cautela y afirma que en Tapachula ya se está librando la guerra, refiriéndose al CJNG como el “cuatro letras” y al Cartel de Sinaloa como el “dos letras” con el fin de evitar mencionar sus nombres por seguridad.

Según su percepción, la llegada del CJNG ha marcado un punto de inflexión, pues consideraba que en cuanto llegaron, las cosas comenzaron a ser trágicas. Esto se comprobó posteriormente, pues la violencia se extendió a las zonas aledañas.

En mayo de 2023, más de 3 mil personas fueron desplazadas en Frontera Comalapa tras la irrupción de un grupo criminal que utilizó tanques blindados artesanales para amenazar y reclutar hombres por la fuerza. Poco después, el rumor de la llegada del CJNG se hizo palpable en Tapachula.

Un ataque armado contra un puesto policial, perpetrado por sicarios en motocicleta, fue atribuido por las autoridades a este grupo. Documentos internos de la SEDENA, filtrados por el grupo de hackers “Guacamaya” y difundidos por “DDo Secrets”, identifican a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, como el responsable de abrir la puerta al CJNG en la ruta del Golfo.

Además, habría establecido vínculos con Los Huistas, organización criminal que opera en Huehuetenango, Guatemala. Frente a este panorama, Topo resumió la situación: “las cuatro letras le quiere quitar la plaza a las dos letras”, panorama que ha cambiado respecto a décadas anteriores en Tapachula.

A principios de los 2000, las pandillas MS13 y Barrio 18 controlaban parte de la ruta migrante, especialmente el tramo del tren de carga conocido como La Bestia. La MS13 llegó a extorsionar a migrantes y, en casos extremos, arrojaba a quienes no pagaban, provocando mutilaciones y muertes.

Según Azul, policía con más de 20 años en la zona sur de México, “Aquí la 13 y la 18 no son nada”. Además añadió que: “no tienen ningún poder. A lo mucho hacen sus trabajitos para el narco, pero no tienen ningún control. Venden droga que le compran al narco y ayudan a traficar migrantes, pero no pasan de ahí”.

Aunque Tapachula no figura entre las ciudades más relevantes para el narcotráfico en México, su ubicación fronteriza la convierte en un punto estratégico dentro del corredor de droga que fluye de sur a norte.

La llegada del CJNG marcó un punto de inflexión en la seguridad de Tapachula, según periodistas locales. (SSP Chiapas)

Las pandillas, aunque debilitadas, siguen participando en el narcomenudeo. Azul señaló que “las pandillas se dedican al narcomenudeo. Y eso lo puedes ver con el incremento de lugares donde venden droga aquí en la ciudad”. No obstante, los datos oficiales muestran una disminución en las carpetas de investigación por narcomenudeo.

El Observatorio Interactivo de Incidencia Delictiva de México reportó en 2024 que la tasa de investigaciones abiertas por la Fiscalía General del Estado de Chiapas bajó de 2.02 a 1.0 por cada 100 mil habitantes entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023; para abril de 2024 descendió a 0.25.

Esta reducción no necesariamente refleja una baja real en la actividad delictiva. Durante una visita a una colonia donde operan pandilleros de la MS13 y Barrio 18, se observó la venta de droga al menudeo sin impedimentos, incluso ante la presencia de la policía municipal.

Los documentos de la SEDENA sitúan a Tapachula dentro de la “Ruta del Pacífico” de la cocaína, que inicia en Ciudad Hidalgo (frontera con Guatemala), atraviesa Tapachula y sigue hacia Huixtla, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá.

Desde 2021, el CJNG ha invadido esta ruta, antes dominada por el Cártel de Sinaloa. El cambio se produjo tras el asesinato de Ramón Gilberto Rivera Beltrán, alias «El Junior», en julio de 2021, lo que generó un vacío de poder y facilitó la entrada del grupo rival.

Habitantes y activistas locales relataron que las organizaciones criminales controlan accesos, suministros de alimentos, energía eléctrica y señal telefónica. En todos los municipios de Chiapas donde ambos cárteles tienen presencia, las estructuras locales han sido subordinadas y puestas al servicio de “Los Señores”, quienes dirigen la guerra y recaudan pagos en su nombre.