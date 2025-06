Quién es Facundo, confirmado de La Casa de los Famosos México 3 y cuáles son las controversias que le dieron fama

Quién es Facundo, primer confirmado de La Casa de los Famosos México 3 y cuáles son las controversias que le dieron fama (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Después de una controversial segunda temporada, La Casa de los Famosos México 3 llegará a las pantallas de Las Estrellas el próximo domingo 27 de julio. A pesar de que el estreno aún está por venir, ya se ha dado a conocer el nombre del primer habitante del reality, generando gran emoción entre los seguidores del programa producido por Televisa.

La mañana de este lunes 30 de junio, durante el noticiero Despierta con Danielle Dithurbide y junto al matutino y conductores de Hoy, se anunció el nombre del primer participante confirmado para la tercera entrega del popular formato que le ha dado fama incluso internacional a personajes como Nicola Porcella y Wendy Guevara.

El primer integrante del elenco de esta temporada es Facundo, el carismático conductor y comediante mexicano. Facundo ya tiene experiencia en programas de este tipo, pues en el pasado fue finalista de un reality similar, e Big Brother VIP México, ocupando el segundo lugar tras ser superado en votaciones por Galilea Montijo.

Facundo (Televisa)

“Me quedé traumado, pero estoy feliz de que Gali no está en La Casa de los Famosos México porque ahora sí podré ganar. Si el mundo me funa y me cancela quiero que estén de mi lado. No tengo estrategia, eso es imposible, yo creo que la onda es entrar a divertirse y mi estrategia es comer sano y dormir bien”, expresó el comediante.

Facundo va por su revancha en La Casa de los Famosos México 3 tras perder Big Brother VIP

Facundo, reconocido como uno de los comediantes y conductores más polémicos de México, regresa a los reflectores de los reality shows al ser confirmado como el primer habitante de La Casa de los Famosos México 3.

Conocido por su humor irreverente y actitud desenfadada, Facundo ha construido una notable carrera en la televisión nacional desde finales de los años 90, convirtiéndose en una figura que no teme desafiar convenciones ni generar controversia.

Su incursión en el mundo de los realities no es nueva. En 2002, participó en Big Brother VIP, donde su actitud frontal y personalidad carismática lo llevaron hasta la final. Sin embargo, no logró llevarse el triunfo, siendo superado por la también querida conductora Galilea Montijo. Ahora, dos décadas después, llega a este nuevo formato con la posibilidad de reivindicarse y conquistar al público que lo ha seguido por años.

Facundo va por su revancha en La Casa de los Famosos México 3 tras perder Big Brother VIP Foto: Instagram/@facufacundo

Facundo es recordado por programas icónicos como Incógnito y Turnocturno, en los que exploró temas polémicos y situaciones fuera de lo común, convirtiéndose en una figura representativa del entretenimiento mexicano. Su participación en La Casa de los Famosos México 3 promete revivir esas dinámicas explosivas que lo hicieron destacar entre la audiencia.