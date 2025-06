‘Alito’ Moreno se encuentra con embajador de EEUU en México: “Cuando hay voluntad, hay entendimiento”

El dirigente nacional del PRI señaló a Morena por la cantidad de homicidios registrados. |Crédito: Cuartoscuro

En marco del 249 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, Ronald Johnson, titular de la Embajada Norteamericana en México, encabezó por primera vez el acto conmemorativo en territorio nacional. Durante la celebración, en diálogo con socios y figuras políticas, el diplomático sostuvo un encuentro con Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Acompañado por su esposa, Alina Arias Johnson, el estadounidense reafirmó un mensaje de soberanía enfocado en fortalecer las relaciones entre ambos países. De igual forma, agradeció la oportunidad de representar al gobierno de Donald Trump en territorio mexicano, destacando su compromiso de trabajar para que las naciones sean más fuertes, seguros y prósperos: “Colaboramos con socios públicos y privados para impulsar nuestras prioridades compartidas”.

Pese a que el encuentro con el priista tuvo una duración limitada, se pudo observar a los políticos interactuando de manera amistosa, reforzando lazos y mostrando una actitud de colaboración mutua.

‘Alito’ Moreno dialoga con Embajador de EU

A través de redes sociales, el líder del PRI enfatizó que en su encuentro se acercó para saludar con cortesía al embajador, así como a su esposa, destacando un ambiente de respeto y cordialidad entre las partes involucradas.

Por su lado, señaló que se trató de un encuentro amistoso, en el que ambos destacaron la importancia de la cooperación, el respeto mutuo y el diálogo como pilares fundamentales de la relación entre ambas naciones.

“Tuve el gusto de saludar y platicar con el Embajador de los Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, y su esposa Alina Arias Johnson. (...) Siempre será un gusto coincidir con quienes entienden la importancia de construir puentes y fortalecer la relación entre nuestras naciones. Porque cuando hay voluntad, hay entendimiento, y cuando hay entendimiento, ganamos todos.” escribió en ‘X’.

No es la primera vez que Moreno Cárdenas se ve involucrado en temas relacionados con Estados Unidos. Ante las recientes declaraciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien incluyó a México en una lista de enemigos de ese país, el priista calificó el mensaje como claro y contundente, señalando que el país ya es percibido como un adversario, insinuando cierta responsabilidad al gobierno de Morena.

“Son claras y contundentes: México ya es visto como un adversario. Y todo por culpa del gobierno ineficaz, ineficiente y soberbio de Morena, que está destruyendo una relación estratégica con nuestro principal socio comercial. No hay confianza, no hay rumbo, no hay estrategia. ¡Gravísimo para México!“, enfatizó en redes sociales.

En diversas ocasiones, el líder de la oposición se ha caracterizado por criticar al gobierno de Morena, dirigiendo ataques específicos hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ha señalado su administración como un ejemplo de autoritarismo, comparándola con el régimen de Adolf Hitler en Alemania.

Argumenta que las reformas impulsadas por el gobierno son indicios de un modelo autoritario, donde los mecanismos de control fortalecen el poder bajo el pretexto de resolver problemas como la pobreza, estableciendo este paralelismo con las acciones de la 4T: “Sólo siguen las órdenes del tristemente célebre Andrés Manuel López Obrador, que los usa para seguir destruyendo México”, consideró.

