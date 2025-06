Actriz de ‘Amores con trampa’ y ‘La CQ’ encontró el amor inesperadamente con su amiga

La historia de Ceci Flores y Regina Pavón se une a las voces que celebran el orgullo LGBTIQ+ desde el amor, la aceptación y la libertad de ser. (Fotos: @reginapavon, @ceci_floreszep, Instagram)

En pleno mes del orgullo LGBT+, la actriz Regina Pavón ha compartido con sinceridad cómo descubrió su bisexualidad y cómo inició su actual relación con Ceci Flores, su primera pareja formal del mismo sexo.

En una entrevista para TVyNovelas El Pódcast, la actriz de No manches Frida y Oscuro deseo habló abiertamente sobre su proceso personal y amoroso, rompiendo estigmas desde su propia experiencia.

“Estaba demasiado segura de mi bisexualidad”, confesó Regina al recordar cómo su papel en Oscuro deseo despertó preguntas internas que nunca antes se había planteado. “Después de tanto repetir en entrevistas que era hetero, dije: ‘¿Sí? Tal vez no’. Nunca me lo cuestioné, porque sí me gustan los hombres, pero cuando hicimos la segunda temporada ya estaba supersegura de que sí me gustaban las mujeres”.

Durante su relación con el actor Benny Emmanuel, con quien estuvo siete años, Regina comenzó a abrirse sobre sus sentimientos. “Se lo comenté a Benny y él me dijo: ‘Ok, pues chido por ti’. Lo respetó”, relató.

Tras la ruptura, Regina vivió nuevas experiencias que le permitieron conectar con mujeres, aunque no todas llegaron a consolidarse como una relación formal. La actriz reveló que su primera cita con una mujer ocurrió durante el rodaje de El último rey, el hijo del pueblo. Más tarde, salió con Jocelin Zuckerman, quien terminó presentándola con Ceci Flores.

El flechazo con Ceci fue casi inmediato. “La conozco desde hace 14 años, porque íbamos a estar en La CQ. La vi en Instagram, le di follow y dije: ‘Se puso guapa’, pero tenía novio”, recordó. Sin embargo, tiempo después, ya en Madrid, Regina se enteró de que Ceci había terminado su relación. “Le planté un beso y ella me lo siguió”, relató emocionada. Desde entonces, ambas comparten una relación que ya suma tres meses.

Regina destacó que tanto ella como Ceci han recibido el apoyo de sus familias, lo que les ha dado tranquilidad y fuerza. En este contexto, la actriz envió un poderoso mensaje a la comunidad LGBT+: “Es importante abrazar lo que eres y sentirte orgulloso de eso, porque sentir vergüenza de ti mismo creo que es lo peor que puede existir y está mal”.

Con un toque más relajado, durante una reciente participación en el pódcast de la youtuber Isabel Fernández, las actrices compartieron detalles personales de su relación, como aspectos que todavía las hacen chocar.

En una dinámica de preguntas y repuestas, Regina Pavón sacó una carta que fue leída por Isabel Fernández: “¿Algo que le cague a tu pareja de ti?“, preguntó. Pavón reviró en un segundo y respondió: ”No sé, pregúntale".

Entre risas, Pavón se inclinó por su “déficit de atención”, ya que suele olvidar donde deja las cosas. Ceci Flores indicó que no podría decir que hay algo que le moleste, pues la acepta tal y como es, a lo que Regina respondió con humor: “porque llevamos mes y medio, chiquita”.

Con su historia, Ceci Flores y Regina Pavón se unen a las voces que celebran el orgullo desde el amor, la aceptación y la libertad de ser.

