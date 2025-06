Procesan a altos funcionarios de Chimalhuacán y Coacalco por extorsión y delito administrativo

La detención de los funcionarios se dio en el marco de la Operación Restitución contra el despojo en el estado. Foto: FGE Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de dos altos funcionarios de los municipios de Chimalhuacán y Coacalco por delitos administrativos y extorsión en el marco de la Operación Restitución.

Se trata de Anayeli “N”, quien se desempeñaba como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI) del municipio de Chimalhuacán, así como de Sergio Iván “N”, quien era Director de Desarrollo Urbano en Coacalco. Ambos fueron identificados como objetivos durante las acciones.

De acuerdo con el Ministerio Público local, Anayeli “N” enfrenta un proceso por el delito de extorsión debido a que el pasado 5 de junio se encontraba al exterior de un inmueble en la colonia Ejidos y solicitó a la dueña del mismo un pago de 200 mil pesos para “devolverle” su casa.

Además, amenazó a la víctima diciéndole: “Ya sabes a qué me dedico y sabes que hay gente que me apoya, mejor vete juntando esa lana o si no, aparte de que vas a perder esta ching* te voy a meter en problemas o hasta en una de esas ya no amanezcas”.

Tras el Operativo Restitución se han vinculado a proceso a más de 70 personas, entre ellas líderes se organizaciones criminales dedicadas al despojo. Foto: Fiscalía Edomex

A la funcionaria se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Por su parte, Sergio Iván “N” tiene un proceso legal abierto por el delito de abuso de autoridad debido a que el pasado mes de julio de 2024, mientras se desempeñaba como Director de Desarrollo Urbano del municipio de Coacalco, llevó a cabo una diligencia en la que omitió realizar una valoración “prudente en términos de lo que dispone el numeral 102 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México” y emitió un acuerdo carente de fundamento.

Debido a lo anterior, al funcionario se le estableció un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de presentación periódica al Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA)

El Ministerio Público local informó que derivado de la Operación Restitución fueron aseguradas 424 propiedades en diversos municipios del estado, de los cuales 61 ya fueron restituidos a sus propietarios.

Municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec fueron intervenidos durante la Operación Restitución para recuperar zonas afectadas por el crimen. CRÉDITOS: FGJEM

El pasado 19 de junio la Fiscalía detalló que de las personas detenidas por su presunta relación con los delitos de despojo, extorsión y secuestro, se ha logrado la vinculación a proceso de un total de 73.

De los procesados, 15 fueron identificados como objetivos prioritarios debido a que eran líderes o integrantes relevantes de cinco estructuras delictivas relacionadas con despojos contra la propiedad o secuestros.

Entre las organizaciones y sindicatos identificados se encuentran “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”, “Unión 300″ y/o “Los 300″, “Sindicato 22 de octubre”, “Los Gastones” y “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapato (GOPEZ)”.