Florinda Meza recordó el impacto mediático de su relación con Chespirito: “El mundo estaba contra nosotros, yo era la robamaridos”

La actriz reveló hace algunos años, las críticas que ella y Roberto Gómez Bolaños enfrentaron al hacer pública su relación. (The Grosby Group)

La relación sentimental entre los reconocidos actores Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza, figuras centrales del fenómeno televisivo que fue El Chavo del 8, estuvo marcada desde el inicio por numerosas dificultades y polémicas.

Según declaraciones hechas por Meza en una entrevista de 2015, su romance con Gómez Bolaños surgió en medio de un escenario delicado. Asimismo señaló que el contexto social de la época lo volvió aún más complicado, por lo que tuvieron que enfrentar juicios externos desde su anuncio.

“En ese entonces no era como ahora. Él tenía un gran bagaje: tenía 7 maletas... una esposa y seis hijos. Y eso era muy riesgoso. Le dije: ‘Puedo entender que no te puedas divorciar inmediatamente, no soy tan exigente. Ya era otra época. Sé que es un riesgo muy grande, pero yo no quiero ser una más de tus mujeres. Yo quiero ser la mujer y punto. La más mínima infidelidad y no sabes más de mí. Cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más’ me respondió. Y me lo cumplió hasta el último día”, declaró la actriz.

Gómez Bolaños y Meza decidieron mantener su compromiso en medio de la oleada de señalamientos.

El inicio de su relación desató un escándalo mediático, que puso a la pareja en el foco de las críticas. “Vivir juntos fue un escándalo, y de mí se habló muy mal”, recordó Meza. “Todo el mundo estaba contra nosotros. Fue muy difícil y él aguantó. Se ensañaron mucho conmigo, yo era la ‘robamaridos’, la ‘Mata Hari’, veinte años menor que él... trepadora por su dinero, por escalar papeles. Decían que eso no duraría un año”, confesó.

Pese a ello, Chespirito y Meza decidieron mantener su compromiso en medio de los señalamientos. “Él me dijo: ‘Si nos queremos, hay que aguantar. Esto tendrá que pasar’. Y así fue”, expresó Florinda. Durante más de tres décadas de relación, ambos lograron formar una pareja sólida que perduró hasta la muerte de Gómez Bolaños en 2014.

Sobre la convivencia de Florinda con los hijos de Bolaños, la actriz reveló que con el tiempo fue pacífica. “Yo no pretendía que me quisieran, simplemente que me aceptaran como una realidad y que me respetaran. Creo que me los gané y los quiero mucho. Cómo no quererlos si son la genética de mi Robert", explicó.

La historia de su amor estuvo marcada por la controversia ya que el actor estaba casado y tenía 6 hijos.

Una vez Florinda Meza y Roberto comenzaron a ser pareja, también provocaron controversias en el ámbito profesional pues la actriz fue señalada como responsable de tensiones con otros miembros del elenco del Chavo del 8. Uno de los conflictos más conocidos fue con María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a “La Chilindrina”, y Carlos Villagrán, que daba vida a “Quico”.

Por otro lado fue acusada durante años de influir en temas de la producción y autoría de los programas.