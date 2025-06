Monreal confirmó la confección de una reforma en materia electoral, como adelantó Claudia Sheinbaum

Monreal habló sobre la iniciativa de reforma propuesta por Sheinbaum (X/Ricardo Monreal)

Después de la realización de la elección del Poder Judicial, producto de la reforma en la materia, en el panorama se avecina otra iniciativa relacionada con el ámbito electoral. Como adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, Ricardo Monreal confirmó la confección de una reforma para el siguiente año legislativo.

En una conferencia de prensa desde la sede de San Lázaro, el coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respaldó la iniciativa de la mandataria. En ese sentido, aseguró que el 1 de septiembre comenzará el análisis y deliberación de la reforma en materia electoral.

“Compartimos ir construyendo una reforma electoral. No debe extrañar a nadie que se haga esto. Cada seis años, desde hace tres décadas, después de la elección presidencial hay reformas electorales. Esta ocasión no será la excepción. Creo que la presidenta tiene razón al anunciar que su gobierno promoverá una reforma electoral. Nosotros estamos listos, pero será hasta el próximo 1 de septiembre. No habrá periodos extraordinarios”, dijo.

Sheinbaum Pardo criticó el proceder de consejeros del INE durante la elección del Poder Judicial (X/@INEMexico)

Durante la conferencia matutina de esta lunes 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al afirmar que “se extralimitaron” en sus funciones al anular los votos emitidos en 818 casillas de la elección del Poder Judicial, labor que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Al respecto, anunció la implementación de una reforma en la materia.

"Está en mis 100 puntos una reforma electoral, que hace falta y ya, en su momento, la vamos a presentar. Porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, 8 mil millones de pesos costó la elección ahora; la cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE“, expresó en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Al respecto, el diputado Ricardo Monreal aseguró que la autoridad “ha estado actuando de manera parcial” y “por capricho”. De igual manera, criticó a un grupo de consejeras y consejeros electorales sin mencionar sus nombres ante los micrófonos.

La iniciativa de reforma podría proponer la eliminación de legisladores plurinominales (X/@RicardoMonrealA)

“El INE ha estado actuando de manera parcial, el INE ha estado actuando de manera extralimitada. El INE ha estado actuando por capricho y, en ese sentido, la crítica que hizo la presidenta es correcta”, mencionó.

La intención de aplicar una reforma en materia electoral ha estado presente desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). De hecho, fue la única de las 20 iniciativas que no fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales al inicio de la LXVI Legislatura.

Aunque no entró en detalles sobre el contenido de la reforma, durante la conferencia matutina adelantó que el proyecto alcanzaría al presupuesto recibido por partidos políticos, así como la posible eliminación de legisladores plurinominales.