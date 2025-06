Emiliano Aguilar rompe el silencio y comparte las razones por las que no felicitó a Pepe Aguilar en el Día del Padre

Emiliano Aguilar respondió a los cuestionamientos sobre su felicitación en el Día del Padre. (Fotos: @pepeaguilaroficial, @emiliano_agilar-t, Instagram)

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, acaparó la atención de los medios al publicar un emotivo mensaje dedicado a su padrastro durante la celebración del Día del Padre.

En más de una ocasión el joven cantante ha asegurado no tener una enemistad con su papá biológico; sin embargo, sus palabras causaron varias especulaciones, por lo que recientemente fue cuestionado al respecto.

En un breve encuentro con la periodista Nelssie Carrillo, Emiliano rompió el silencio y una vez reafirmó el cariño que siente por el intérprete de “Por mujeres como tú”, pero reconoce que la persona que siempre le brindó fue su padrastro.

“Yo no tengo ningún problema con mi papá, yo lo quiero mucho, pero mi padrastro es el que estuvo ahí conmigo en las buenas y en las malas. Él es el que me ha ayudado desde que era morro, desde los 10 años él ha estado ahí”, explicó.

Emiliano Aguilar niega enemistad con su papá, Pepe Aguilar. (IG: @emilianoaguilar.t // @pepeaguilar_oficial)

Asimismo, aseguró que no busca recibir apoyo de algún miembro de la familia Aguilar, pues siempre se ha especulado que el cantante de regional mexicano no le ofrece las mismas oportunidades a su primogénito como lo hace con Ángela y Leonardo Aguilar.

“A mí personalmente me vale ma***, no me importa, yo sigo haciendo lo mío y le sigo echando ganas, me vale ma*** lo que hacen mis hermanos, lo que hace mi papá, yo nada más hago lo mío”, sentenció.

¿Qué escribió Emiliano Aguilar para su mamá y su padrastro en el Día del Padre?

Emiliano Aguilar desató una ola de reacciones en redes sociales al publicar un mensaje en el que agradece a su madre, Carmen Treviño, por haber sacrificado su carrera musical para criarlo, lo que muchos interpretaron como una indirecta para el integrante de la dinastía.

“Les presento a mi madre. Ella pudo haber sido muy grande en la música, pero sacrificó su carrera para criarme. Ella fue madre y padre hasta que entró mi padrastro a la familia y si no creen que es una chingona, escuchen sus rolas en Spotify, se la rifa la jefa. Te quiero ama. Gracias por ser la única persona que me aguantó”, expresó.

(IG: @emiliano_aguilar.t )

Posteriormente, la situación continuó, pues durante la celebración del ‘Día del Padre’, Emiliano optó por felicitar públicamente a su mánager, Adrián Arce, en lugar de a su padre biológico.

“Feliz Día del Padre a la persona que me forjó, que me hizo ser la persona de huev*s que soy hoy, que gracias a él supe lo que es tener un padre. Te quiero un chingo, Adrián. Ya sé que a veces soy un desmadre, pero aquí andamos”, escribió.