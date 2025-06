¿Se equivocó? Asi fue el mensaje de Beatriz Gutiérrez Müller por el cumpleaños de Claudia Sheinbaum

“¿Cómo está eso de que “la inteligencia, que no le sobra”. Le deseo un feliz cumpleaños a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que siga gobernando con ese amor al pueblo de México y con su gran inteligencia. Dios le bendiga".

“Ojalá la señora Beatriz explique el significado porque si no ya veo todos los noticieros inventando . Puede ser error de dedo o ya ve que hay palabras que las tomamos a mal cuando significan otra cosa”.

“Si quisiera ser un halago debería decir “la inteligencia que ya tiene” “la inteligencia que le abunda” “su vasta inteligencia” etc. etc. Ahora, si no es piropo pues entonces está bien".