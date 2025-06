Foster The People anuncia conciertos en México con su tour Paradise State of Mind: Fechas, boletos y preventa

El grupo anunció gira por el país - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

La banda estadounidense Foster The People regresa a Latinoamérica con una nueva etapa de su carrera: más introspectiva, más rítmica, más ambiciosa. Y México será parte fundamental de ese viaje.

Esta alineación originaria de Los Ángeles, California ha confirmado que este país formará parte de la etapa latinoamericana del Paradise State of Mind Tour, con fechas programadas en Querétaro, Ciudad de México y Monterrey, además de una destacada participación en el Tecate Comuna Festival de Puebla.

¿Cuándo serán los conciertos de Foster the Peole en México?

Los conciertos en el país tendrán lugar el 22 de noviembre en el festival de Puebla, el 24 en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez de Querétaro, el 25 en el Pepsi Center de Ciudad de México y el 27 en el Escenario GNP Seguros de Monterrey.

La preventa exclusiva de boletos para estas presentaciones estará disponible para clientes Banamex el 26 de junio a partir de las 11:00 de la mañana y un día después podrán adquirirse de manera general a través de Ticketmaster para Ciudad de México y Monterrey, y por medio de Eticket para Querétaro, según detalló la agrupación en el anuncio oficial.

La llegada de Foster The People a México forma parte de la esperada gira latinoamericana que comienza el 16 de noviembre en San José, Costa Rica, seguida por una parada en San Salvador, El Salvador el 19 de noviembre.

Este segmento del tour destaca por presentar tanto conciertos en solitario como apariciones en festivales, lo que amplía el alcance de la banda en la región.

Detalles de su nueva música

La gira actual celebra el lanzamiento de Paradise State of Mind, el más reciente álbum de estudio de la banda, publicado a través de Atlantic Records y producido por Mark Foster junto a Isom Innis. El trabajo discográfico se grabó en reconocidos estudios de Londres y Los Ángeles, y cuenta con la colaboración de productores e ingenieros reconocidos, como Paul Epworth, Jack Peñate, Chrome Sparks y Asa Taccone.

Temas destacados como “Chasing Low Vibrations”, “Take Me Back” y el sencillo “Lost In Space” han recibido elogios de la crítica internacional, mientras que el videoclip oficial de “Lost In Space” suma más de 2,3 millones de visualizaciones en YouTube.

La banda recientemente concluyó con éxito la fase norteamericana del Paradise State of Mind Tour y se prepara para una intensa gira europea durante el verano, además de participar en eventos como el festival Lollapalooza de Chicago el 1 de agosto.

El calendario internacional incluye paradas en ciudades como Estambul, Zagreb, Praga, Varsovia, Berlín, París, Madrid, Lisboa y Barcelona, junto a actuaciones en diversos festivales destacados del continente europeo.

Esto fue lo más complicado del nuevo disco de Foster The People

En palabras de Mark Foster, líder y vocalista de la banda: “Creo que la parte más complicada de este disco fue tratar de ser auténtico sobre lo que me había estado pasando, sin escribir algo súper oscuro y sin pasar por alto lo que era, tampoco. Porque, para mí, era realmente importante que la esperanza permaneciera en el centro de todo esto. La gente necesita esperanza.

“Yo necesito esperanza. [...] Ese fue el objetivo al entrar en este álbum, lo cual fue realmente complicado: hacer algo que sonara fiel a lo que tenía en mente, pero que tuviera tanto ritmo y que fuera divertido para bailar”.

La propuesta visual de Foster The People también quedó reflejada en el videoclip doble “See You In The Afterlife / Feed Me”, dirigido por Laura Gordon, Jackson James y Ryan Ohm, con la participación de Mark Foster y su esposa, la actriz Julia Garner, ganadora de tres premios Emmy.

Desde el lanzamiento de su primer éxito internacional, “Pumped Up Kicks”, en 2010, la banda ha sumado cerca de 8 mil millones de streams globales y 2,5 mil millones de vistas en YouTube, estableciéndose como uno de los referentes del pop alternativo.

Su single debut alcanzó el estatus Diamante (14 veces platino en Estados Unidos) y consolidó la presencia de Foster The People en los principales listados musicales, dándole su primera nominación al GRAMMY y el Billboard Music Award a la “Mejor Canción de Rock” en 2012.

Discográficamente, la banda ha presentado álbumes como Torches (2011), Supermodel (2014) y Sacred Hearts Club (2017), además del EP In the Darkest of Nights, Let the Birds Sing y proyectos conmemorativos como la edición extendida Torches X. Tras la pausa de varios años en material inédito, el regreso con Paradise State of Mind ha generado nuevas expectativas, reafirmando la capacidad innovadora del grupo y su amor por la experimentación artística.

El tour actual abarca tanto presentaciones en solitario como apariciones en festivales europeas y americanos. En su tramo latinoamericano, además de México, participan en escenarios de Costa Rica y El Salvador, manteniendo su compromiso con escenarios internacionales y el contacto directo con sus seguidores, según enfatizó la banda en la presentación de su gira.

Foster The People, formada originalmente en Los Ángeles en 2009 y liderada por Mark Foster, ha evolucionado como una de las agrupaciones más influyentes del género, con reconocimiento mundial tanto por la crítica como por su impresionante impacto en plataformas digitales, donde éxitos como “Sit Next To Me” han roto récords y mantuvieron una prolongada presencia entre los hits de Billboard.

El regreso de la banda a territorio mexicano promete una serie de conciertos que recorrerán distintos estilos y etapas de su carrera, respaldados por la fuerza y la innovación de su más reciente álbum y por la energía de su show en vivo, emblemático tras más de una década en el escenario global.

