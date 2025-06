María Sorté revela cómo se enteró del atentado en contra de su hijo Omar García Harfuch: “Fue algo terrible”

La actriz revela este momento difícil en su vida - Foto: YouTube/Cuartoscuro

La madrugada del 26 de junio de 2020 marcó para siempre la vida de la actriz María Sorté. Su hijo, Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue víctima de un atentado que paralizó a la capital.

El saldo fue brutal: tres personas murieron y más de 400 disparos quedaron registrados en la escena. A casi cinco años del ataque, la también cantante compartió con Yordi Rosado cómo fue enterarse de que su hijo había sido emboscado por uno de los cárteles más peligrosos del país.

“Fue algo terrible que no se lo deseo a nadie”, confesó Sorté en la entrevista, aún conmovida al recordar esa mañana. Estaba dormida cuando su hijo mayor irrumpió en su habitación.

“No te asustes, Omar está bien”, fueron las primeras palabras que escuchó. La reacción fue inmediata: buscó el control remoto para prender la televisión, pero su hijo se lo impidió. “No lo veas”, le dijo, sabiendo que las imágenes serían devastadoras.

Las primeras escenas en pantalla confirmaban lo que nadie quería creer. Patrullas, policías, caos. Y en medio de todo, la posibilidad latente de una tragedia. A pesar de las palabras tranquilizadoras de su hijo, María aún dudaba.

“Pensé que estaba herido”, admitió. Pero algo la calmó: escuchar la voz de Omar. Él mismo comenzó a dar declaraciones en cuanto pudo, hablando por teléfono para pedir apoyo y narrar lo ocurrido. “Eso fue lo que me dio tranquilidad”, relató.

María Sorté recibió llamada del propio Omar García Harfuch

Minutos después, recibió una llamada directa del propio García Harfuch. “Estoy bien”, le aseguró. Pero el tormento no cesó. Aunque su hijo logró sobrevivir, recibió tres disparos y estuvo al borde de la muerte. El ataque fue tan violento que la camioneta donde viajaba recibió más de 400 impactos.

“Él venía de copiloto. Cuando le dice a su chofer: ‘Rafa, échate para atrás’, él no pudo. Omar se cruzó, tomó la pistola…”, contó Sorté, detallando los segundos críticos en los que su hijo enfrentó la muerte.

“Imagínate ver a sus compañeros muertos, amigos de él”, lamentó la actriz, al recordar el asesinato de dos escoltas y una transeúnte inocente que quedó atrapada en el fuego cruzado.

“Esa señora que pasaba ahí, ¿qué tenía que ver ella?”, reflexionó, con una mezcla de dolor e impotencia.

Para Sorté, la sobrevivencia de su hijo no se explica sin la intervención divina. “Yo siento que esos hombres vieron ángeles de Dios”, dijo sin titubear. Y lo reafirma cada día con sus oraciones. “Todos los días le doy gracias a Dios y cubro a mi familia con la sangre de Cristo Jesús”.

El reencuentro con su hijo ocurrió el mismo día del atentado. Pese al horror vivido, pudo abrazarlo con vida, algo que hoy considera un verdadero milagro. Y aunque el tiempo ha pasado, el recuerdo sigue latiendo con fuerza. “Fue muy doloroso. Muy doloroso”, repitió varias veces a lo largo de la conversación.

El testimonio de María Sorté no solo revela la dimensión personal de una tragedia nacional, sino también la vulnerabilidad de quienes enfrentan al crimen organizado desde el frente institucional. Aquel atentado no solo sacudió a la Ciudad de México, también dejó en evidencia la capacidad operativa de un cártel dispuesto a todo. Pero para una madre, lo que permanece no son los datos oficiales ni los titulares, sino ese instante de incertidumbre en el que la vida de un hijo pende de un hilo.

Con la serenidad que da el tiempo, pero sin olvidar la herida, Sorté resume su experiencia con una mezcla de fe y gratitud. “Fue un milagro enorme que no me canso de agradecer”. Una frase que resume el sentir de muchas madres en este país atravesado por la violencia, donde sobrevivir también es un acto de resistencia.

