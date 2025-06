A 8 meses de la muerte de Silvia Pinal, Michelle Salas comparte emotiva reflexión: “La extraño horrible”

La ausencia de Silvia Pinal marcó el festejo de Michelle Salas, quien compartió su duelo en redes sociales (IG)

Michelle Salas celebró su cumpleaños número 36 en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, México, y, tras regresar a Miami, compartió con sus seguidores que la ausencia de su bisabuela, Silvia Pinal, ha sido el mayor reto emocional que ha enfrentado este año.

La modelo e influencer, reconocida por su presencia en redes sociales y su linaje artístico, abrió su corazón en una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, donde abordó el impacto que ha tenido la partida de la legendaria actriz en su vida personal y familiar.

El festejo de Michelle Salas en el Valle de Guadalupe reunió a familiares y amigos cercanos en una de las regiones vinícolas más emblemáticas de México. La celebración, marcada por la calidez y la intimidad, contrastó con el sentimiento de nostalgia que la acompañó durante esos días.

La modelo agradeció la salud y el apoyo de su familia, destacando la influencia de su bisabuela en su vida (Captura Canal 22)

Al regresar a Miami, ciudad donde reside actualmente, la modelo decidió interactuar con sus seguidores, quienes le enviaron cientos de mensajes de felicitación y muestras de cariño. En ese espacio digital, Salas reflexionó sobre las bendiciones que la rodean, pero también sobre la ausencia de Silvia Pinal, a quien describió como una figura central en su vida.

Michelle Salas expresó: “Este cumpleaños me puso a flor de piel. Me queda nada más agradecer tener una familia con salud, tener salud, tener un esposo increíble, tener un trabajo, poder seguir disfrutando a mi abuela”.

La modelo enfatizó que, aunque Silvia Pinal ya no está físicamente, su presencia sigue siendo una constante en su día a día.

La relación entre Michelle Salas y Silvia Pinal trascendió la típica conexión entre bisabuela y bisnieta. Durante 94 años, la actriz, conocida como ‘La última Diva del cine mexicano’, dejó una huella imborrable en varias generaciones de su familia.

Salas compartió: “Haber disfrutado a mi bisabuela 94 años que, aunque todos los días la extraño infinito me doy cuenta y digo ¿quién tuvo bisabuela y tatarabuela? y haber aprendido tanto de ella, haber vivido momentos tan entrañables e increíbles, haber compartido tanto con ella, eso no me lo quita nadie”.

La ausencia de Silvia Pinal ha obligado a Michelle Salas a adaptarse a una nueva realidad emocional. La modelo confesó que ha tenido que aprender a vivir sin la presencia física de su bisabuela, aunque su recuerdo permanece intacto. “Aunque me duela en el alma no tenerla físicamente para abrazarla todavía, sé que está siempre aquí y la extraño horrible”, añadió Salas, evidenciando el proceso de duelo que atraviesa y la manera en que mantiene viva la memoria de la actriz.

La muerte de Silvia Pinal el 28 de noviembre de 2024 significó un antes y un después para Michelle Salas (Foto: Instagram/@michellesalasb)

La muerte de Silvia Pinal, ocurrida el 28 de noviembre de 2024, marcó un antes y un después en la vida de Michelle Salas. A una semana del fallecimiento, la influencer compartió en sus redes sociales una serie de fotografías que retratan algunos de los momentos más significativos que vivió junto a su bisabuela.