Manola Diez reconoce crisis económica: “estoy buscando trabajo, no paso por un buen momento”

La actriz se ha caracterizado por ser polémica - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

La actriz Manola Diez no evade los reflectores, ni tampoco las preguntas incómodas. Cuando se le preguntó sobre los rumores que la colocan como posible participante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, su respuesta fue una mezcla de transparencia emocional y necesidad urgente.

“Estoy buscando trabajo porque todos tenemos hambre de comer”, señaló la artista. En tiempos donde muchos prefieren maquillar la realidad, Diez la expone sin rodeos.

No solo reconoce que enfrenta un momento económico complicado, también deja claro que su interés por ingresar al exitoso reality de Televisa no es mera curiosidad ni capricho de figura pública: es una forma de subsistir.

La actriz ha deseado entrar al reality desde el 2024 Crédito: IG- diezmanola

Manola Diez tiene experiencia en realities

La actriz, conocida por su participación en realities como Big Brother VIP y El Hotel VIP, ha sido una figura polémica, pero no precisamente por escándalos personales.

Su carácter fuerte, su estilo frontal y su forma de debatir han provocado reacciones encontradas entre los televidentes. Ella lo sabe y lejos de arrepentirse, lo convierte en parte de su identidad artística: “Por ahí se dice que soy polémica por los realities, pero yo no soy gris”.

La actriz señaló su pasión por los realities - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

El que no arriesga, no destaca. Esa parece ser la premisa bajo la cual Diez construye su narrativa actual. Mientras la producción del reality mantiene en secreto la lista definitiva de participantes, el nombre de Manola circula en redes con fuerza.

Su presencia, de confirmarse, no pasaría inadvertida. La actriz lo intuye. Por eso se prepara para mostrar una versión distinta de sí misma, una que le permita reinventarse frente a la cámara sin perder la esencia que la ha definido.

“He estado reflexionando en ello”, confesó Diez, quien asegura que esta vez su meta no es el conflicto, sino el entretenimiento genuino. En su discurso no hay guiones, solo una mezcla de fe, convicción y urgencia: “Camino en la voluntad de Dios y cuando las cosas no se dan es porque así él no lo quiere y yo lo acepto”.

La actriz podría ser una de las integrantes de La Casa de los Famosos México 3 Credito: cuartoscuro

Manola Diez quiere divertir al público

Para alguien como Manola, que ha probado sus reglas y resistido sus embates, volver al ruedo en un reality de alto impacto es tanto una apuesta como una necesidad.

Quiere trabajar y sabe que este tipo de plataformas permiten reconectar con el público, mostrarse sin filtros, y ofrecer algo más que personajes: ofrecerse a sí misma.

“Más que divertirme, quiero divertir al público”, señaló a Televisa Espectáculos, dejando entrever una estrategia emocional mucho más elaborada que en sus participaciones anteriores.

Ya no busca gritar ni incendiar la pantalla. Busca pertenecer. Volver. Reencender la chispa con una audiencia que, según ella, está lista para verla “adentro”.

El contexto no es menor. En un país donde la industria del espectáculo enfrenta altibajos, Manola Diez se alinea con una generación de actores que, lejos de los grandes contratos exclusivos, dependen de proyectos temporales y visibilidad sostenida para mantenerse vigentes.

Su declaración sobre la crisis económica resuena no solo como confesión personal, sino como eco de una realidad compartida en el medio.

“Lo que digo: la última llave también abre la puerta”, expresó con una mezcla de esperanza y resignación la artista que sigue activa en la industria del espectáculo.

La actriz consideró que Roberto Tello la golpeó. (Ig: @diezmanola)