Marcus Ornellas fue captado acechando a una mujer y así reacciona su esposa Ariadne Díaz

Ariadne Díaz niega que los rumores de infidelidad de Marcus Ornellas hayan afectado su relación y resta importancia a las especulaciones (Foto: Instagram/@ariadne_diaz)

Ariadne Díaz, reconocida actriz mexicana, abordó recientemente los rumores sobre una supuesta infidelidad de su pareja, el actor brasileño Marcus Ornellas, y aclaró que su relación no se ha visto afectada.

En una entrevista para Televisa Digital”, la protagonista de “Papás por conveniencia” negó que estas especulaciones hayan generado conflictos entre ellos, asegurando que no presta atención a este tipo de comentarios.

La polémica surgió luego de que se difundieran versiones que señalaban a Marcus Ornellas intentando coquetear con una mujer en un centro comercial.

Marcus Ornellas fue señalado por supuestamente coquetear en un centro comercial, según un video difundido en redes sociales (Foto: @marcusornellas)

Según el canal de YouTube “Kadri Paparazzi”, el actor habría cambiado su actitud al notar la presencia de esta persona, buscando captar su atención mientras no estaba acompañado por su pareja. Sin embargo, ni Ornellas ni Díaz habían abordado públicamente el tema hasta ahora.

En sus declaraciones, Ariadne Díaz restó importancia a los rumores y afirmó que no ha investigado las acusaciones.

“Ni me digas, que ahorita ya acabé y me voy a ir a buscarlo. No, imagínate que ni lo he visto, así te la pongo. O sea, es que no, realmente no ando buscando eso, ni lo vemos, ni estamos al pendiente, así que no sé”, expresó la actriz, dejando claro que no considera que estas especulaciones tengan fundamento.

Ariadne Díaz asegura que no investiga las acusaciones contra su pareja y que no presta atención a los comentarios malintencionados (Instagram)

La actriz también reflexionó sobre cómo este tipo de situaciones son comunes en su vida debido a su exposición mediática. Recordó que no es la primera vez que enfrentan rumores similares, mencionando que en 2024 se le vinculó sentimentalmente con su exnovio y coprotagonista José Ron, con quien trabajó en el mismo proyecto televisivo.

“Nombre, si nos dedicamos a esto. Y es el pan nuestro de cada día que nos inventen chismes y todo, pero pues bueno, nada más”, comentó con una sonrisa, evidenciando su actitud despreocupada frente a los comentarios malintencionados.

La controversia actual se intensificó en redes sociales a pesar de que las primeras especulaciones sobre problemas en la relación de la pareja surgieron hace casi un año. En aquel momento, no se ofrecieron declaraciones al respecto, y la situación quedó en el ámbito de las especulaciones.

La actriz reflexiona sobre cómo los rumores y chismes son parte cotidiana de la vida de figuras públicas como ella (Instagram / @ariadne_diaz)

Ahora, con las recientes declaraciones de Ariadne Díaz, queda claro que ambos actores continúan juntos y que no han permitido que los rumores afecten su vínculo.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas celebraron recientemente su décimo aniversario como pareja, consolidándose como una de las relaciones más estables dentro del mundo del espectáculo. A pesar de las habladurías, la actriz dejó en claro que su confianza en Ornellas permanece intacta y que no se deja influenciar por las versiones que circulan en los medios o redes sociales.