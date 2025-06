Valentina de la Cuesta rompe el silencio tras huir de México: “Me muero de miedo”

(IG: @valentinadelacuesta)

Valentina de la Cuesta reapareció en redes sociales este miércoles 18 de junio, varias semanas después de que huyó de México, para compartir un breve, pero contundente comunicado respecto a los motivos que la orillaron a abandonar el país a finales de mayo.

“Y si no he denunciado públicamente las agresiones tan inhumanas que estamos viviendo por los ataques de estas personas es porque no sé a dónde puedan ser capaces de llegar. Nos han quitado todo ya. ¿Falta la vida? No lo sé. Por eso no he declarado nada, ni lo hare, porque me muero de miedo“, escribió en Instagram.

La influencer -hija de Karla de la Cuesta y Sergio Andrade- no reveló las identidades de las personas que la han agredido ni compartió cómo han vulnerado su seguridad; sin embargo, explicó que no lo ha hecho por miedo.

(IG: @valentinadelacuesta)

“El acto más valiente que puedo hacer por ahora es aguantar. Tragarnos este sufrimiento mi familia y yo, y seguir compartiendo el libro (’Todo sale a la luz’)”, concluyó.

Se trata nada más ni nada menos que del libro que la madre de la influencer publicó en 2024. En éste, Karla de la Cuesta narra todo lo que vivió con Sergio Andrade en la década de los 90, caso que es recordado en la actualidad como el Clan Trevi-Andrade.

De esta manera, la influencer dejó entrever que la situación de riesgo que enfrenta actualmente estaría ligada con ese escándalo.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Hasta el momento, Karla de la Cuesta no se ha pronunciado al respecto; no obstante, se rumorea que ella podría ser una de las personas que denunció a Gloria Trevi en Estados Unidos por presunta coacción y complicidad por el caso Clan Trevi-Andrade.

“Jane Doe 3 (asegura) que Trevi le dijo que si rechazaba las insinuaciones de Andrade, su hermana mayor, una aspirante a artista, sería expulsada del grupo y su carrera estaría arruinada”, informó la Revista Rolling Stone en enero de 2024.

Las demandantes, identificadas bajo el seudónimo Jane Doe, también alegaron que la famosa cantante mexicana habría convencido a adolescentes para que ingresaran a ‘la escuela’ que Sergio Andrade tenía en la Ciudad de México entre los años 80′ y 90′.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce quiénes son las mujeres que denunciaron a la intérprete de ‘Vestida de Azúcar’ ni en qué va el proceso legal.