Sheinbaum y Trump crearán Acuerdo General tras llamada en cumbre del G7: “Se disculpó por cancelar la reunión”

Sheinbaum informó que tuvo una buena reunión telefónica con Donald Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, coincidió con ella en crear un Acuerdo General sobre seguridad, migración y comercio entre ambos países, tras la llamada telefónica que sostuvieron durante la Cumbre del G7, en Canadá.

La presidenta narró que inicialmente el mandatario republicano se disculpó por cancelar la reunión bilateral que tenían agendada durante la cumbre del G7, la cual hubiera sido el primer encuentro presencial entre ambos, bromeando de que Trump le propuso verla en Washington cuando ella viajara de regreso a México.

“Primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral, incluso me dijo: “¿No puede pasar por Washington de regreso a México?” Le dije no lo tengo planeado, además tengo muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos", dijo en La Mañanera.

Explicó que actualmente hay diversos acuerdos entre ambos países, uno de ellos sobre seguridad, el cual ya se firmó en Washington y “está prácticamente listo”, así como uno más en materia de migración.

Por ello, le propuso a su homólogo estadounidense englobar los tres temas, incluyendo el comercio, en un solo Acuerdo General, el cual sería aparte del Tratado Comercia entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que está próximo a revisarse.

“Yo le hice un planteamiento en el sentido de, hemos alcanzado muchos acuerdos, hoy tenemos una frontera mucho más segura, hay un acuerdo en términos de seguridad, que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington y ahora es un avance de ese acuerdo, que prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación a partir del respeto a nuestras soberanías.

“En migración hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México, entonces le plantee que por qué no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio, esto no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el Tratado, que en todo caso se revisará”, puntualizó.

