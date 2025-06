Luis Gerardo Méndez explota tras acusaciones en redes por supuesto comentario transfóbico: “Era problemático”

Luis Gerardo Méndez explota en redes tras acusaciones de supuesto comentario transfóbico. (Prime Video)

Luis Gerardo Méndez ha sido duramente criticado desde el estreno de su nuevo proyecto Mentiras: La Serie, una adaptación televisiva del famoso musical de teatro, en la que no sólo es protagonista, sino también productor.

Las críticas devienen de diversos frentes. En primer lugar por, supuestamente, haber acaparado protagonismo en una historia en donde importan más los personajes femeninos. Pero sobre todo, los señalamientos nacieron de declaraciones en las que aseguró haber sido pionero en los musicales en México.

“No hay referencias de cine musical o de televisión musical en México, no existe. Entonces no es como que puedas ir con un productor a preguntarle: ‘¿Cómo se hace?’. Entonces teníamos que inventar eso nosotros, descubrirlo y fue muy complicado”, dijo primero para Los 40 principales.

(Foto: EFE/ Cortesía EGEDA)

No obstante, más tarde aclaró en otra entrevista que lo que quiso decir es que la parte compleja de adaptar Mentiras: La Serie fue enfrentarse a un material escrito hace 16 años, ahora para un contexto moderno.

“Era complejo no solo adaptar la obra de teatro a la pantalla sino traer una obra de teatro que se escribió hace 16 años al 2025. Hay temas que en la obra de teatro hace 16 años eran muy relevantes. Por ejemplo el arco de Manuela, que era una mujer trans de alguna manera, ese arco hoy es problemático. Nos interesaba tocar otro tipo de temáticas también. Entonces a eso me refería un poco también al decir que nunca se había adaptado una obra de teatro musical a una serie de televisión en México”, declaró.

Sin embargo, su anterior comentario resultó todavía más problemático, ya que muchos calificaron o entendieron sus comentarios como transfóbicos.

Luis Gerardo Méndez rompe el silencio

Belinda y Luis Gerardo Méndez en Mentiras: La Serie. (Prime Video)

Ante la ola de comentarios y críticas en su contra, el también protagonista de Nosotros los Nobles aclaró su último comentario convertido en polémica. A través de sus redes sociales explicó por qué el personaje trans del musical original podría resultar problemático en pleno 2025.

“(Eliminar al personaje) Fue una recomendación directa de GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation). Era problemático presentar un personaje de una mujer trans cuyo único arco era haber engañado a 4 mujeres para después encontrar su identidad. No era la representación correcta para la comunidad en 2025. Incluso la obra de teatro cambió su final a raíz de esta recomendación”, explicó el actor mexicano.

El actor no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su padre (Foto: Instagram @luisgerardom)

Tras la explicación, Luis Gerardo lanzó un señalamiento inclemente en contra de todos aquellos quienes, de acuerdo con su opinión, han sacado de contexto todas y cada una de sus declaraciones.

“Cómo les encanta sacar declaraciones de contexto para ganar clics, en lugar de celebrar que un contenido así está siendo recibido con tanto amor”, sentenció.

Todo lo anterior se ha suscitado a raíz del estreno y promoción previa de Mentiras: La Serie, la cual ha estrenado sus ocho capítulos en Prime Video la semana pasada.