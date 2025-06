¿Enrique Peña Nieto ya quiere ser abuelo? Esto reveló Paulina Peña, su hija de casi 30 años

Enrique Peña Nieto junto a su hija Paulina (Foto: Instagram/epn)

Paulina Peña Pretelini -hija de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini- abrió su corazón para compartir si actualmente se encuentra entre sus planes convertirse en madre con su esposo, Luis Fernando Tena Alonso -hijo del entrenador mexicano, Fernando Tena-.

“No, creo que es un tema que se maneja en pareja. No me lo tomo a mal, pero no, todavía no”, declaró en un encuentro con medios en el aeropuerto.

La empresaria de 29 años evitó compartir más información al respecto; no obstante, reveló que su padre la apoya en todas las decisiones personales que toma y hasta el momento no la ha presionado para tener hijos.

Los hoy esposos tuvieron dos bodas: una a principios de septiembre en el Estadode México, y otra casi un mes después a las afueras de Madrid, España (Foto: Instagram)

“No me presiona, creo que son más otras personas, pero mi papá me dice ‘a tu tiempo, disfruta cada etapa y ya llegarán los hijos y son para toda la vida’”, dijo.

De esta manera, Paulina Peña dejó entrever que el expresidente de México (2012-1018) sí desea convertirse en abuelo, pero no la presiona ni a sus hermanos.

¿Cómo se conocieron Paulina Peña y Fernando Tena?

Paulina Peña Pretelini conoció a Luis Fernando Tena Alonso en 2014, pues aunque compartían el mismo círculo de amigos, no habían coincidido hasta una fiesta de Halloween.

Paulina Peña y Fernando Tena. (Foto: Instagram)

La atracción fue inmediata y comenzaron a salir en tono romántico; sin embargo, no fue hasta 2015 cuando formalizaron su relación e hicieron público su noviazgo con una tierna publicación en redes sociales.

Paulina Peña comenzó a compartir imágenes de los viajes que hacían alrededor del mundo y ocasionalmente posaban juntos para la cámara.

Tras aproximadamente siete años de relación amorosa, Fernando Tena le propuso matrimonio a Paulina Pretelini en un lugar al aire libre muy especial para ambos y ella aceptó emocionada.

Así fue la propuesta de matrimonio. (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

Los enamorados contrajeron matrimonio en septiembre de 2022 en México y dos meses después se casaron en España.