Don Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara, afirma que su hija lo mandó a golpear por declarar en los medios: “Criminal”

El padre de Ana Bárbara asegura que la relación comenzó a deteriorarse desde el inicio de la relación sentimental de la cantante con Ángel Muñoz (Archivo)

La relación entre Ana Bárbara y su padre, Antero Ugalde, ha llegado a un punto de tensión pública tras las recientes declaraciones del hombre, quien asegura sentirse olvidado y decepcionado por la cantante.

Según afirmó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el distanciamiento con su hija, cuyo nombre real es Altagracia Ugalde Motta, se ha profundizado en los últimos años, al punto de no haber recibido ni una llamada de ella en fechas significativas como el Día del Padre o Navidad.

“Tiene un año que no sabe si vivo o muero. Ya no le importa si vivo o muero. Ella ya no tiene padre”, expresó Antero Ugalde, visiblemente afectado.

De acuerdo con las declaraciones de Antero Ugalde, la relación con Ana Bárbara comenzó a deteriorarse desde que la cantante inició una relación sentimental con Ángel Muñoz, lo que, según él, marcó un cambio en su actitud.

Ana Bárbara, cuyo nombre real es Altagracia Ugalde Motta, no ha tenido contacto con su padre en fechas importantes como Navidad o el Día del Padre (Cuartoscuro)

En sus palabras, la intérprete de “Lo Busqué” se volvió “fría y calculadora”. Además, el padre de la artista relató un incidente ocurrido hace algunos años, en el que asegura que fue confrontado de manera agresiva por su hijo Francisco, a quien Ana Bárbara habría enviado tras sentirse molesta por las declaraciones de su padre en los medios. “Me echó encima a Pancho y a su mamá, pero feo”, afirmó.

“Pancho estuvo a punto de venirme a golpear por culpa de ella. Cuando a mí me daba por salir en los medios para hablar, a ella le pareció muy mal, entonces me echó encima a Pancho, pero de forma criminal”, declaró Antero Ugalde.

Según explicó Antero, no ha recibido noticias de su hija desde hace más de un año, lo que lo ha llevado a aceptar el distanciamiento. “Ya me siento caído. Tuve que aguantar faltas de respeto por ella”, añadió.

Antero Ugalde declara sentirse olvidado y decepcionado por su hija, la cantante Ana Bárbara, tras un año de distanciamiento (Archivo)

En medio de estas declaraciones, Sabina Ugalde, hermana de Ana Bárbara, salió en defensa de la cantante, desmintiendo las acusaciones de su padre. Según Sabina, las palabras de Antero Ugalde podrían estar influenciadas por su avanzada edad y su carácter dramático.

“Es bien chillón, mi papá es una víctima y las víctimas no triunfan nunca”, comentó Sabina, sugiriendo que las versiones de su padre no corresponden con la realidad.

El distanciamiento familiar ha sacado a la luz tensiones personales entre Ana Bárbara y Antero Ugalde, marcando el fin de su vínculo cercano (Cuartoscuro)

Por su parte, Ana Bárbara ha optado por no responder públicamente a las acusaciones recientes de su padre. En ocasiones anteriores, cuando se le cuestionó sobre conflictos familiares, la cantante negó categóricamente las versiones de Antero Ugalde, asegurando que los hechos relatados por él no eran ciertos. Hasta el momento, la intérprete no ha emitido ningún comentario sobre las declaraciones más recientes.