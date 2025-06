Hierbabuena: beneficios, dosis y precauciones

(Foto: Hierbabuena)

La hierbabuena (Mentha spicata), una planta comúnmente utilizada en la gastronomía para dar sabor a platillos, infusiones y productos de higiene, también posee una larga historia como remedio natural.

En distintas culturas ha sido empleada para aliviar malestares digestivos, cólicos y dolores de cabeza, pero ¿Qué dice la evidencia científica sobre sus beneficios reales, dosis seguras y posibles efectos secundarios?

Sus beneficios y contraindicaciones

La hierbabuena contiene compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias. A pesar de su popularidad, su efectividad no está completamente respaldada por estudios clínicos robustos, lo que limita su validación como tratamiento para ciertas dolencias.

Uno de los usos más extendidos de la hierbabuena es el alivio de trastornos digestivos. Algunas investigaciones preliminares sugieren que puede ayudar en casos de indigestión, náuseas y síndrome de intestino irritable, aunque los resultados aún no son concluyentes. También se ha relacionado su aroma con una mejora en la memoria y el estado de alerta, aunque nuevamente, la evidencia es limitada.

(El poder del consumidor)

Respecto a la forma de consumo, la hierbabuena se utiliza comúnmente en infusiones, aceites esenciales, cápsulas, extractos e incluso en la industria dulcera. No obstante, no existe una dosis estandarizada debido a la variabilidad en los métodos de preparación y concentraciones. Algunos expertos recomiendan no exceder las dosis tradicionales de té, que suelen prepararse con una cucharadita de hojas secas por taza de agua caliente, consumidas hasta tres veces al día.

Es altamente segura cuando se consume en cantidades moderadas como alimento. Sin embargo, el uso medicinal prolongado o en altas dosis puede causar efectos secundarios, como irritación gástrica. Es fundamental tener precaución con el aceite esencial de hierbabuena, especialmente en niños pequeños, ya que puede resultar tóxico si se ingiere sin diluir o se aplica en la piel sin la debida precaución.

Durante el embarazo y la lactancia, se recomienda evitar su uso medicinal, dado que no hay suficientes estudios que garanticen su seguridad en estas etapas. Asimismo, las personas con enfermedades hepáticas o alergias a plantas de la familia Lamiaceae deben consultar a un profesional antes de consumirla ya que podría interactuar con algunos medicamentos, como los anticoagulantes o sedantes, lo cual podría potenciar sus efectos.

Algunos estudios han explorado el potencial de la hierbabuena en el tratamiento de afecciones respiratorias leves, como el resfriado común o la congestión nasal, gracias a sus compuestos volátiles como el carvona, que actúan como descongestionantes suaves.

Aunque sus propiedades son prometedoras, aún se requiere más investigación para confirmar sus beneficios medicinales. Hasta entonces, su uso debe mantenerse con precaución y bajo asesoría profesional.