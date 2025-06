Florinda Meza recibe duras críticas tras revelaciones en el segundo episodio de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

El tiempo parece haberle dado la razón a Florinda Meza, quien recurrió a instancias legales para intentar impedir que los hijos del comediante produjeran la serie. (Infobae México / Jovani Pérez)

El jueves 12 de junio se estrenó el segundo episodio de Sin querer queriendo, serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás de Chespirito. Tal como anticipó el capítulo inaugural, Florinda Meza y Carlos Villagrán —representados como Margarita Ruiz y Marcos Barragán por restricciones legales— son retratados como los principales antagonistas.

A pocas horas del estreno, las críticas en redes sociales se han centrado en Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños, quien un año antes había intentado sin éxito detener por la vía legal el proyecto encabezado por Paulina y Roberto Gómez Fernández, hijos del comediante.

El segundo episodio de la serie 'Sin querer queriendo' derivó en ataques contra la actriz Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños. | Crédito: @foreanitajarocha, TikTok

Resumen del segundo episodio

La serie no sigue una narrativa lineal. El segundo capítulo abarca hechos ocurridos entre 1959 y 1978, periodo que incluye el ascenso de Chespirito y el declive de El Chavo del 8.

La trama se centra en un viaje a Acapulco que Roberto Gómez Bolaños organiza para intentar salvar su matrimonio con Graciela Fernández. Sin embargo, la presencia de Margarita Ruiz —entonces comprometida con Enrique Segoviano, director de cámaras del programa— complica la situación.

Pese a las advertencias de su hermano Horacio, quien le pide evitar tentaciones, Gómez Bolaños se deja llevar por la atracción que siente por Margarita, 20 años menor que él. Tras recibir una nota en el hotel, asume que ella lo ha invitado a cenar. Aunque ambos coinciden en que verse es una locura, terminan encontrándose, en una escena que deja entrever el inicio de su relación.

Este viaje marcaría el comienzo del fin de su matrimonio con Graciela Fernández.

El segundo capítulo abarca hechos ocurridos entre 1959 y 1978, periodo que incluye el ascenso de Chespirito y el declive de El Chavo del 8. (Foto: Sin querer queriendo, Max / YouTube)

El antagonismo de Carlos Villagrán y Florinda Meza

El episodio también muestra la inconformidad de Marcos Barragán —alusión directa a Carlos Villagrán— por el rol secundario que, según él, le asigna Chespirito. En una conversación con Ramón Valdés en la alberca del hotel, intenta convencerlo de abandonar el programa y emprender un nuevo proyecto.

Sin embargo, Valdés rechaza la propuesta con humor y una frase punzante: “No me toque esa nalga”, dejando claro su lealtad a Bolaños y su desprecio por la ambición de su compañero.

Mientras Barragán es presentado como un personaje egocéntrico y sin motivaciones claras, Margarita Ruiz aparece con mayor complejidad. Aun así, la reacción del público ha sido implacable con Florinda Meza, a quien muchos acusan de destruir un matrimonio para asegurarse fama y estabilidad económica junto a Chespirito.

La ola de ataques

En Facebook y X —antes Twitter—, se multiplicaron las publicaciones en su contra. Muchas hacen eco de una frase popularizada por creadores digitales como El Temach: “No se abandona a la del proceso”, en alusión a personas que apoyan a sus parejas antes del éxito.

Una publicación viral resume este sentir: “El mensaje es claro (va para hombres y mujeres): valora a quien estuvo contigo en las buenas y en las malas”. Otros comentarios fueron más duros: “Florinda Meza es la Karla Panini original”, “Quedarse con Florinda fue el peor error de Bolaños”, o “Chespirito fue el verdadero villano de su historia”.

También hubo especulaciones sobre la doble infidelidad: Bolaños seguía casado con Graciela Fernández y Meza estaba comprometida con Segoviano. Para muchos, ella fue un factor determinante en las tensiones que llevaron a la salida del programa de Villagrán, Valdés y el propio Segoviano.

Florinda Meza ha sido blanco de críticas. (Foto: TikTok)

Florinda Meza ya lo había anticipado

Un año antes del estreno, Florinda Meza expresó su desacuerdo con la serie en una entrevista para De Primera Mano. Señaló que no se le trataba con respeto ni veracidad:

“En esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad. ¿A quién le importa la autorización? Nadie me ha informado nada. No importa la autorización de la viuda, que aún vive”, dijo.

“Es mi vida la que será usada, la que estará en entredicho”, sentenció, al asegurar que lucharía para impedir que la producción viera la luz.