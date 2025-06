Trabajo infantil en México: casi 4 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan, según INEGI

Un niño realiza malabares entre las filas de vehículos, en Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora cada 12 de junio con el objetivo de concientizar sobre las condiciones de explotación laboral infantil, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó datos actualizados que revelan una realidad calificada como preocupante.

Según datos de la dependencia, aproximadamente 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años en México, se encontraban en situación de trabajo infantil. Dicha cifra representa el 13.1% del total de la población infantil en ese rango de edad.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, señaló que de esos 3.7 millones de menores, 2.1 millones desempeñaban ocupaciones no permitidas, es decir, labores que infringen normas laborales por edad mínima o condiciones peligrosas.

La inasistencia escolar es un rasgo recurrente entre esta población: 42.7% de los niños y 32.8% de las niñas en ocupaciones no permitidas no asistirán a la escuela.

Desigualdades por género y edad

Los datos también revelan diferencias significativas entre niños y niñas en cuanto a las formas de trabajo. Mientras que 58.8% de los niños en trabajo infantil realizaban ocupaciones no permitidas, el 59.7% de las niñas se dedicaba principalmente a quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, con jornadas prolongadas, sin remuneraciones y bajo entornos potencialmente riesgosos.

Fotografía de archivo de un niño que vende dulces en un semáforo. EFE/ Antonio Lacerda

El grupo de edad con mayor incidencia fue el de 15 a 17 años, que representó 48.9% de la población en trabajo infantil, seguido por el de 10 a 14 años con un 40.4% y en menor medida el de cinco a nieve años, con un 10.8%.

Trabajo infantil y exclusión escolar

Tres de cada diez niñas, niños y adolescentes que trabajan no asisten a la escuela. La exclusión educativa es más elevada entre quienes están en ocupaciones no permitidas (representada por el 39.9%), en contraste con aquellos que se les dedican a tareas domésticas en condiciones no adecuadas (representados por el 21.1%).

En general, 32% de los niños y 27% de las niñas en situación de trabajo infantil no están inscritos en el sistema escolar.

Condiciones de las ocupaciones no permitidas

El informe detalla que 57.1% del total de menores en un trabajo infantil estaban involucrados en ocupaciones no permitidas. Dentro de este grupo, 43.3% lo hacia por estar debajo de la edad mínima legal (menos de 15 años), mientras que 56.7% lo hacía en actividades consideradas peligrosas según la Ley Federal del Trabajo.

Las niñas se concentraron más en actividades comerciales (representadas por un 32.3%), en el sector de servicios hubo un 32.2% mientras que los niños lo hicieron principalmente en el sector agropecuario (representados por un 39%).

El 28.9% de los niños trabajó más de 36 horas semanales. (AP Photo/Juan Karita)

En cuanto a la duración de las jornadas, el 28.9% de los niños trabajó más de 36 horas semanales, comparado con el 22.7% de las niñas, sin embargo, 30.8% de las niñas dedicó más de 28 horas semanales a quehaceres domésticos, frente a solo 8.5% de los niños.

Quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas

Además de las ocupaciones económicas, 1.9 millones de niños, niñas y adolescentes realizaban quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, lo que representa 6.7% del total de la población infantil y 51.4% del total en condición de trabajo infantil.

Estas tareas, aunque no remuneradas, pueden implicar riesgos para la salud y el bienestar físico o emocional debido a la exposición a cargas excesivas o peligrosas.

Las niñas son las más afectadas en este rubro: 7.1% de ellas estaban en esta condición frente a 6.4% de los niños. Por edad, 43.2% tenía entre 10 y 14 años y 42.2%, entre 15 y 17 años.

1.9 millones de niños, niñas y adolescentes realizaban quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

En términos de tiempo, 59.6% de los menores dedicó hasta 14 horas semanales a estas labores, mientras que 20.1% lo hizo entre 14 y 28 horas. Las niñas son quienes destinan más tiempo: 30.8% trabajó más de 28 horas semanales, en contraste con 8.5% de los niños.

Urgencia de políticas públicas eficaces

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) subrayó la necesidad urgente de erradicar las peores formas de trabajo infantil debido a los riesgos que representan para la salud, el desarrollo y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.