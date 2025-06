Sheinbaum tuvo una “buena reunión” con Christopher Landau: “Le dije que no estamos de acuerdo con las redadas”

Sheinbaum dijo que la reunión con Christopher Landau "fue de cortesía". | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “buena” su reunión con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, que se realizó ayer en Palacio Nacional, en medio de la tensión que hay entre ambos países tras las protestas de migrantes en California, el impuesto a las remesas y los aranceles.

En su conferencia mañanera, la mandataria agregó que la reunión “fue más de cortesía”, ya que Landau la visitó para presentarse en su nuevo cargo en el gabinete del presidente Donald Trump, a casi cuatro años de que dejó su puesto como embajador de Estados Unidos en México.

Detalló que dialogaron sobre diversos temas como seguridad y migración, esto último haciendo énfasis en que el gobierno de México no está de acuerdo con las redadas e insistiendo en que esto afecta a ambas naciones.

Sin embargo, destacó que el funcionario estadounidense aseguró que buscará “la mejor relación” entre los dos países.

“Fue realmente una reunión más de cortesía, vino a presentarse en su nuevo encargo en el departamento de Estado del presidente Trump y dicho por él: buscar la mejor relación entre México y Estados Unidos.

“En realidad fue una reunión de cortesía, hablamos de distintos temas, le mostramos los resultados en seguridad, en temas de migración; hablamos de la defensa de nuestros hermanos migrantes, que no estamos de acuerdo que se utilizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en Estados Unidos, que eso iba a dañar no solamente a las personas si no la propia economía de Estados Unidos”, puntualizó.

Resaltó que en la reunión también participó Ronald Johnson, actual embajador de Estados Unidos en México, quien coincidió con el subsecretario de Estado en siempre buscar la mejor relación bilateral y la importancia de fortalecer el trabajo en conjunto.

“De parte de ellos estuvo Chris Landau y el embajador, pues que ellos iban a buscar siempre la mejor relación entre ambas naciones y ambos pueblos, entonces fue una buena reunión, hablamos de la importancia de fortalecer la relación”, concluyó.