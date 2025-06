México en alerta por aumento de maltrato animal; casos indignantes prenden los focos rojos

Las conductas que se consideran maltrato animal a nivel mundial. Crédito: Luis Martínez - Infobae México

En las últimas semanas distintas plataformas digitales se llenaron de mensajes de indignación tras la difusión de maltrato contra perros, gatos y especies silvestres en diversos puntos del país.

Desde rituales con sacrificios hasta asesinatos registrados en video, cada uno de los hechos causaron repudio social y revelaron el desamparo institucional ante el aumento de estos crímenes. Activistas y organizaciones exigieron justicia inmediata y cuestionaron la falta de mecanismos eficaces para prevenir estos horrores.

Pese a que el Código Penal de la Ciudad de México contempla castigos que van desde seis meses hasta cuatro años de prisión por agresiones graves hacia animales, los agresores de todo el país rara vez enfrentan consecuencias legales, ya sea por la poca eficiencia de las leyes o la falta de pruebas.

Caso "Coqueto": El perro falleció luego de que el detenido lo golpeara sin motivo aparente Crédito: Fiscalía de Jalisco

Casos recientes de maltrato animal

La última semana dejó una serie de casos de denuncia que evidencian la fragilidad de las leyes de protección en diversas regiones del país. Los siguientes hechos destacan entre los más graves documentados recientemente:

Muerte de “Coqueto” por golpes en San Pedro Tlaquepaque (Jalisco). Un hombre de 28 años, identificado como José Antonio “N”, fue detenido el 6 de junio por su presunta responsabilidad en la muerte de “Coqueto”, un perro inofensivo que se encontraba en la calle.

El caso, ocurrido el 8 de abril, involucra un ataque con una tabla que le provocó lesiones fatales. Testimonios e imágenes ayudaron a identificar al agresor, quien huyó tras el incidente en una motocicleta. Autoridades abrieron cargos por crueldad animal, protección que se encuentra contemplada en la legislación jalisciense.

Caso “Popeye” en Hidalgo: El lunes 2 de junio se difundió el delito que le arrebató la vida a Popeye, un perro que fue colgado por una mujer en Santa María Asunción.

El video mostró el acto, generando repercusión en redes sociales y entre proteccionistas. A pesar de la evidencia, el panorama legal en Hidalgo limita las sanciones a una pena máxima de cuatro años; como no se considera delito grave, los responsables pueden evitar la cárcel con el pago de una multa.

Caso Coatzacoalcos, tres perros fueron macheteados y golpeados brutalmente por sus dueños. (Captura de pantalla)

Ataque con machetes a tres perros en Coatzacoalcos (Veracruz). En la colonia Gaviotas, tres personas atacaron con machetes y palas a tres perros, suceso grabado y denunciado por vecinos desde el 17 de marzo.

La difusión del video en redes sociales llevó a una protesta en demanda de justicia, donde organizaciones y voluntarios participaron en la manifestación, reclamando la falta de acciones legales a pesar de pruebas y denuncias previas.

“Las autoridades no están haciendo su trabajo. Hay denuncias previas, hay pruebas y aun así no se actúa. No podemos seguir permitiendo que la violencia hacia los animales quede impune”, expresó una manifestante.

El artículo 264 del Código Penal de Veracruz permite penas de hasta cinco años de prisión, aunque la exigencia ciudadana busca la reclasificación del maltrato animal como delito grave.

“Hoy fueron estos tres perritos, mañana puede ser cualquier otro. No vamos a detenernos hasta que se castigue a quienes maltratan a los que no tienen voz”, declaró uno de los organizadores.

Un carretonero las tenía trabajando para recolectar basura. Crédito: (X @sereslibres_mx)

Rescate de yegua y su cría en Ixtapaluca (Estado de México). Una yegua recién parida y su potranca de pocos días fueron rescatadas en el municipio de Ixtapaluca, las condiciones en las que se encontraban salieron a la luz tras la denuncia de la organización “Seres Libres”, cuando vecinos alertaron sobre la explotación de los animales en recolección de basura.

La fundación especializada en la protección y el auxilio de burros, caballos carreteros o del matadero, informó que ambos fueron trasladados para recibir atención veterinaria y el caso fue turnado a las autoridades.

En el Estado de México, la ley prohíbe el uso de caballos, yeguas o mulas en recolección de basura, especialmente si se trata de hembras gestantes o recién paridas, las sanciones pueden incluir multas de 50 hasta 500 UMAS, aproximadamente de $5,428 a $54,280 pesos, además de arrestos administrativos, trabajo comunitario y, en circunstancias graves, prisión e inhabilitación para poseer animales.

Para denunciar cualquier maltrato animales es fundamental consultar las dependencias e instituciones de cada estado de la República. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo denunciar el maltrato animal en México?<b> </b>

El maltrato hacia los animales puede y debe denunciarse, pero el proceso varía según el tipo de especie afectada, si se trata de un animal silvestre, la instancia encargada de recibir la denuncia es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

En cambio, si el caso involucra a animales domésticos, de compañía, trabajo o abasto, la denuncia debe presentarse ante autoridades locales, como la Procuraduría Ambiental, la Secretaría de Salud estatal o el Ministerio Público.

Para formalizar una denuncia, es importante reunir evidencia clara con fotografías, videos y cualquier otro registro visual pueden ser determinantes para que proceda la investigación, también se recomienda anotar con precisión el lugar donde ocurrió el hecho, agregar referencias y, de ser posible, identificar al responsable con nombre o descripción física.

El reporte puede hacerse de manera oral, escrita o electrónica, en situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 911 para que las autoridades actúen de inmediato. Algunas ciudades cuentan con centros especializados, como el Centro de Control y Bienestar Animal en León, Guanajuato, o la Brigada de Vigilancia Animal en la Ciudad de México, que opera las 24 horas.

Al presentar la denuncia, es necesario proporcionar datos clave, nombre, información de contacto (se puede solicitar anonimato), una descripción detallada del maltrato y del animal, así como la fecha, hora y lugar de los hechos, además se deben incluir las pruebas disponibles para fortalecer el caso.

Finalmente, es fundamental dar seguimiento al reporte, solicitar el número de folio o carpeta de investigación y mantenerse en contacto con la autoridad correspondiente.

Para denuncias ante la PROFEPA, puedes llamar al 800 PROFEPA (7763372) o al 55 5449 6300 (extensiones 16934 y 16935). En León, los números del Centro de Bienestar Animal son 477 770-2991 y 477 707-1585, mientras que en la capital del país la Brigada de Vigilancia Animal atiende en el 5552089898.