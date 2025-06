“Me siento orgulloso”: modelo que viajó a México para triunfar y ahora trabaja en un OXXO defiende su esfuerzo

(Instagram)

Hace apenas unos días, su historia dio la vuelta a las redes: un modelo colombiano con vitiligo conocido como Juan Daniel Ruenes se convirtió en tendencia tras darse a conocer que actualmente trabaja en un OXXO de México.

Lo que muchos no sabían es que su historia va mucho más allá de las redes sociales, pues él mismo ha tomado la palabra para hablar con orgullo sobre el camino que eligió.

¿Qué dijo el modelo sobre trabajar en un OXXO?

Antes de hacerse viral, desde su cuenta de Instagram, el joven compartió un mensaje directo, honesto y cargado de dignidad.

En medio de un mundo que muchas veces juzga el éxito únicamente por lo que se muestra en redes, su postura resuena: trabajar en una tienda de conveniencia no es señal de fracaso, sino de carácter.

“Estoy trabajando, hoy por hoy trabajo en un Oxxo, estoy bien, me siento orgulloso”, dijo sin rodeos, dando una lección de resiliencia que ha conectado con miles.

El joven, que llegó a México buscando oportunidades en el modelaje y otras áreas artísticas, dejó claro que su ambición no se ha detenido.

Al contrario, aprovecha cada oportunidad que la vida le pone enfrente, incluso si eso significa ponerse un uniforme rojo y dar lo mejor de sí en un Oxxo.

“Estoy mostrando la capacidad de lo que yo puedo hacer, no simplemente estoy en México por modelaje, sino que quiero triunfar más, pero a veces la vida... no pasa nada”, expresó.

Sus palabras han sido tomadas por muchos como un mensaje de resistencia frente a las expectativas externas. Y es que lo que algunos pueden ver como un paso atrás, para él es solo una parada más en el camino hacia sus sueños.

Además, reafirmó que sigue disponible para proyectos artísticos: “Se me olvidó decir que sigo disponible para fotos, cortometrajes, comerciales, lo que quieran, la verdad me aventuro a todo. Quiero darle duro a la vida, aprovechar todas las oportunidades que me da la vida”.

Un caso que inspiró a miles en redes

La historia de este joven comenzó a viralizarse después de que la revista TVNotas lo entrevistara. Sin embargo,la situación de Daniel dio paso a una reflexión más profunda: la dignidad del trabajo y el valor de quienes no se rinden ante las adversidades.

“El mundo de la moda, el fashion, las pasarelas y de entrar a los sets de grabación es de tocar muchas marcas y, a veces, simplemente se va. Las oportunidades no llegan”, contó para dicho medio.

En una época donde el éxito parece medirse solo en lujos, su voz recuerda que también hay orgullo en trabajar con honestidad, en adaptarse sin rendirse y en seguir soñando incluso desde una caja registradora.

“El trabajo aquí se dio de manera espontánea. Un día llegué, pregunté y salí con trabajo (...) He aprendido mucho y con el poco dinero que gano, porque esa es la realidad, gano muy poco, he podido sobrevivir y seguir adelante”, sentenció.