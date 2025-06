Llegó a México con sueños de ser actor y modelo, pero hoy lucha por sobrevivir trabajando en un OXXO

(Zurisaddai González/Infobae)

Antes de vivir en México y convertirse en uno de los modelos con vitiligo más importantes en Colombia, Juan Daniel Ruenes ya había aprendido lo que significaba resistir.

Su infancia no fue la de un niño común: a los 12 años, mientras otros iban a la escuela, él salía al campo con su abuelo a buscar el sustento diario en El Bagre, Antioquia, una localidad minera y ganadera ubicada a 280 kilómetros de Medellín.

“Tengo siete hermanos; soy el tercero de ellos (…) Yo no tuve el apoyo de mis padres. Ellos estuvieron conmigo físicamente, más no en la parte emocional”, confesó en entrevista con LatinAmerican Post en 2022.

Para entonces, su rostro ya era conocido en editoriales y campañas de moda, pero su historia detrás de cámaras hablaba de mucho más.

(Instagram)

En su adolescencia, el vitiligo —una condición que cambia la pigmentación de la piel— acentuó sus inseguridades.

“El no contarle a las personas más cercanas dónde me estaban saliendo las manchas por temor a que se rieran de mí, fue toda una locura; fue horrible para mi inseguridad”, relató en aquel entonces.

Pero lejos de rendirse, se reinventó. En Medellín terminó sus estudios, ganó confianza, consiguió empleo en una fábrica y conoció a un fotógrafo que cambiaría su destino.

En menos de un año ya estaba grabando un videoclip con Juanes y Greeicy Rendón, y poco después, recibió la llamada que lo llevaría a México.

(Instagram)

Del modelaje y la televisión al mostrador del OXXO

En 2021, con sueños y promesas en el horizonte, Ruenes aterrizó en México para impulsar su carrera artística.

“En Colombia tuve varios trabajos de modelaje, pero aquí todo se dio más rápido. Después llegaron las oportunidades en la actuación”, compartió en entrevista con TVNotas en junio de 2025.

Sin embargo, ese impulso no duró. Las puertas que se habían abierto comenzaron a cerrarse de golpe.

(Instagram)

“El mundo de la moda, el fashion, las pasarelas y de entrar a los sets de grabación es de tocar muchas marcas y, a veces, simplemente se va. Las oportunidades no llegan”, contó.

Pronto, se encontró solo, sin ingresos estables, en un país ajeno, con un sueño que parecía desvanecerse.

“El trabajo aquí se dio de manera espontánea. Un día llegué, pregunté y salí con trabajo”, recuerda sobre el momento en que comenzó a trabajar en una tienda OXXO, una de las cadenas de conveniencia más populares del país.

“He aprendido mucho y con el poco dinero que gano, porque esa es la realidad, gano muy poco, he podido sobrevivir y seguir adelante”.

Ruenes no oculta esta etapa de su vida ni la ve como una derrota. Al contrario, la llama “mi mano salvadora”. Acepta que la vida no siempre se comporta como en los guiones que aspiraba a interpretar.

(Instagram)

“Muchas veces me he quedado sin comer. Cada jueves me pagan y lo voy dividiendo para los gastos. Prefiero aguantar un poquito de hambre para que las cosas mejoren”.

¿Quién es Daniel Ruenes?

Detrás del uniforme rojo y del saludo cordial de tienda, hay un joven colombiano de con un pasado que duele, pero también inspira. Daniel no se avergüenza de sus cicatrices. Las lleva como parte de una narrativa personal que aún está escribiendo.

“Jamás pensé en el modelaje o en la actuación, porque tengo vitiligo y pensé que a las personas como yo no las querían dentro de la industria”, confesó a TvNotas.

Aunque la depresión ha tocado su puerta, Ruenes lucha por mantenerse en pie.

“Toda mi vida he dicho que no tengo depresión, pero ahora sí lo acepto (…) Desde niño sufrí maltrato psicológico por parte de mi mamá, y mira, no la juzgo, pero antes me guardaba todo”.

Hoy, vive cerca del OXXO donde trabaja, camina diariamente al empleo que le da lo justo para pagar la renta y seguir haciendo castings.

Foto de archivo del logo de una tienda de OXXO en Monterrey, Mexico Ago 26, 2018. REUTERS/Daniel Becerril

“Sigo en castings y trato de que se me vuelvan abrir las puertas en el medio. Tengo fe en que todo esto mejorará”.

Su historia no es de derrota, es de persistencia. Porque entre pasarelas y productos en promoción, Daniel Ruenes sigue creyendo que los sueños no se cancelan, a veces solo hacen escala.