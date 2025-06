En medio de su ruptura con Lalo Salazar, Laura Flores pide ayuda para su sobrina que sufrió un infarto cerebral

Laura Flores conmueve a sus seguidores al revelar que su sobrina Alexis, de 33 años, sufrió un infarto cerebral devastador (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

Laura Flores compartió en redes sociales una noticia que ha conmovido a sus seguidores: su sobrina Alexis Flores, de 33 años, sufrió un infarto cerebral que ha dejado graves secuelas en su salud.

Según explicó la actriz, Alexis, hija de su hermano Gerardo Flores, no puede caminar y su capacidad para hablar se encuentra severamente limitada. La joven ahora depende de una silla de ruedas y enfrenta un largo proceso de recuperación.

El estado de salud de Alexis requiere constantes visitas al hospital y terapias especializadas, las cuales son costosas. La actriz aprovechó su mensaje para solicitar apoyo económico a través de una campaña en la plataforma GoFundMe, organizada por un amigo cercano de Alexis, Travis Zahodnik.

En el mensaje, Laura expresó: “Juntos podemos hacer la diferencia y aportar un granito de arena para su recuperación que requiere de costosas terapias”.

Alexis Flores enfrenta severas secuelas tras un derrame cerebral que le impide caminar y limita su capacidad de habla (Recorte)

El hermano de Laura, Gerardo Flores, es un reconocido músico, productor y compositor mexicano que también imparte clases de canto y vocalización. En sus redes sociales, Gerardo ha compartido momentos junto a su hija Alexis, mostrando el estrecho vínculo que los une. Sin embargo, la familia ahora enfrenta este difícil momento tras el inesperado derrame cerebral que sufrió la joven.

En la página de GoFundMe, Zahodnik describió la situación de Alexis como crítica, señalando que, aunque no se conoce con exactitud la causa del infarto cerebral, las consecuencias han sido devastadoras.

“Alexis no solo proviene de una gran familia, sino que es más que talentosa en muchas facetas. Recientemente tuvo un derrame cerebral y en este momento no puede hablar ni caminar. No sabemos exactamente lo que ha sucedido, pero necesitamos un poco de gracia y necesitamos ayuda”, escribió Zahodnik.

La actriz Laura Flores apela a la solidaridad con una campaña en GoFundMe para costear la recuperación de su sobrina (IG: @laurafloresmx)

Además, expresó su profundo deseo de poder aliviar el sufrimiento de Alexis: “Cambiaría de lugar con ella en un instante si pudiera, pero, por desgracia, no puedo. Esto es lo mejor que puedo hacer”.

Laura Flores también recordó su propia experiencia con un problema de salud similar. En 2024, la actriz sufrió un microinfarto cerebral, del cual logró recuperarse. En su mensaje, expresó su empatía hacia su sobrina y la gravedad de su situación: “Yo tuve suerte y salí adelante después de un infarto cerebral, pero Alexis no. A sus 33 años está en silla de ruedas y apenas puede hablar. Te amo, Alexis”.

La familia Flores enfrenta ahora el desafío de cubrir los gastos médicos y terapias necesarias para la recuperación de Alexis. La campaña de GoFundMe busca recaudar fondos para este propósito, mientras amigos y seguidores de Laura Flores han mostrado su apoyo a través de mensajes de solidaridad y donaciones.

El romance de Laura Flores y Eduardo Salazar acaparó la atención pública desde que ambas celebridades lo confirmaron en febrero pasado. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

Este lamentable suceso ocurre a en medio de la ruptura de la actriz mexicana de 61 años con el periodista Lalo Salazar, luego de al rededor de tres meses de romance.

Así lo dio a conocer la actriz de El alma no tiene color en sus redes sociales.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un Señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo… Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación", escribió este 9 de junio.