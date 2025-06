Lalo Capetillo niega que sus papás, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, atraviesen separación: “Están contentos”

Eduardo Capetillo Jr. desmintió de manera categórica los rumores de divorcio entre sus padres, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán (Foto: Instagram)

El cantante Eduardo Capetillo Jr. desmintió de manera categórica los rumores que circulan sobre un supuesto divorcio entre sus padres, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.

Según explicó, la pareja no solo sigue unida, sino que se encuentra en un momento de felicidad y estabilidad. “Ahí andan los dos; están contentos los viejos”, declaró el joven artista en una entrevista reciente con la cadena Telemundo.

Los rumores sobre una posible separación surgieron días atrás, señalando que la pareja habría mantenido en secreto su situación debido a la organización de la boda de su hija Alejandra y a la necesidad de cerrar ciertos acuerdos comerciales.

El hijo de la pareja aseguró que sus padres viven un momento de felicidad y estabilidad en su matrimonio (IG:@bibygaytan)

Sin embargo, Eduardo Capetillo Jr., abordado por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, negó rotundamente estas especulaciones.

“Que yo sepa no se están separando. No me han comentado, no me han enviado el memorándum”, afirmó con tono humorístico, dejando claro que no existe ninguna crisis matrimonial entre sus padres.

El cantante también compartió cómo su familia enfrenta este tipo de rumores, que no son nuevos para ellos. Según explicó, están acostumbrados a que constantemente se difundan noticias falsas sobre su vida privada.

“A cada ratito a mis pobres papás les sacan algo. A mi papá a cada rato lo matan. De repente nos dicen ‘Oigan, ya se murió su papá’. Y yo ‘¡Qué la canción!’“, comentó, evidenciando la frecuencia con la que enfrentan este tipo de situaciones.

En su más reciente publicación, Biby Gaytán etiquetó a sus hijos, pero no a Eduardo Capetillo (IG)

En sus declaraciones, Eduardo Capetillo Jr. destacó la importancia de mantener una comunicación honesta con el público, ya que considera que la relación con sus seguidores es fundamental para su carrera y la de su familia.

“Entiendo que la gente quiere saber y hay que decirle también a la gente porque ellos nos dan mucho cariño, están con nosotros, se preocupan también y ellos son parte de nosotros y nosotros, de cierta manera, parte de ellos”, expresó.

El joven cantante también subrayó que, aunque desconoce el origen de los rumores, estos no afectan a su familia, ya que conocen la verdad sobre su situación.

Eduardo Capetillo Jr. afirmó que su familia está habituada a enfrentar rumores falsos sobre su vida personal (Foto: IG, eduardocapetillog)

Además, reafirmó que sus padres están tan unidos como siempre. “Hablo con ellos prácticamente todas las noches, todos los días, y ahí siempre platicamos, y no veo nada que vaya por allá, de ese estilo [que se vayan a separar]“, concluyó.

Con estas declaraciones, Eduardo Capetillo Jr. no solo desmintió los rumores de divorcio, sino que también reafirmó la solidez del matrimonio de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, quienes continúan siendo una de las parejas más queridas y emblemáticas del mundo del espectáculo en México.