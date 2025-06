Filtran lista de los próximos eliminados de MasterChef Celebrity en medio de tensiones entre famosos y chefs

A unas semanas de su programa final, la polémica ha tomado protagonismo en el reality show de TV Azteca. (Foto: MasterChef México, Facebook)

La polémica ha asumido protagonismo en la recta final de MasterChef Celebrity Generaciones. La presión por llegar a la final ha generado tensiones entre las celebridades; algunos incluso se han confrontado con los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, jueces en la ‘Cocina más famosa de México’.

Ahora, en medio de cruces de declaraciones entre jueces y participantes, en X —anteriormente Twitter— ha sido filtrada una lista con el supuesto orden de eliminación de las celebridades que se mantienen dentro de la competencia, lo que ha generado especulaciones y una ola de críticas.

Las polémicas más recientes

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el chef Poncho Cadena enfrentó al exparticipante Isaías Espinoza, más conocido como ‘Chef en Proceso’, por una serie de declaraciones en las que puso en tela de juicio el criterio de los jueces, especialmente de Zahie Téllez.

Téllez ha tenido un rol clave esta temporada. Considerada por la audiencia como ‘La jueza de Hierro’, ha sido blanco de ataques por la rigurosidad de sus críticas y, particularmente, por actitudes que, de acuerdo con participantes como Plutarco Haza, han incurrido en ofensas y agresión verbal.

Durante un live en redes sociales, Plutarco Haza arremetió contra la chef Zahie Téllez, a quien acusó de agredir verbalmente a los participantes del reality. (Fotos: @masterchefmx, Instagram)

Filtración de las eliminaciones

En medio del revuelo que generó Poncho Cadena, una popular cuenta en X enfocada en temas de entretenimiento filtró una lista con el supuesto orden de las próximas eliminaciones de MasterChef Celebrity.

Según La Tía Sandra (@TuTiaSandra), los finalistas de la actual temporada serán el tiktoker Dani Valle, la actriz Andrea Noli y el presentador Carlos Quirarte. Y este sería el orden de las siguientes eliminaciones:

Programa 12: Rafa Polinesio

Programa 13: Leslie Gallardo

Programa 14: Plutarco Haza

Programa 15: Bárbara Torres

Programa 16: Herly

Programa 17 (Semifinal): Ofelia Medina

¿En qué se basan las filtraciones?

Cabe recordar que no es la primera vez que surge información sobre el desenlace de MasterChef Celebrity. En ediciones pasadas ha ocurrido lo mismo. Incluso, en la edición de 2022, la producción grabó finales alternos para contrarrestar las filtraciones.

Aunque no siempre son certeras, algunas listas difundidas en redes sociales anticipan el resultado debido a que, por un tema de logística y del proceso de grabación y edición, el programa se produce con semanas de anticipación a su fecha de estreno.

Según La Tía Sandra (@TuTiaSandra), los finalistas de la actual temporada serán el tiktoker Dani Valle, la actriz Andrea Noli y el presentador Carlos Quirarte. (Fotos: MasterChef México, Facebook / @TuTiaSandra, X)

Las peleas siguen

Al margen de especulaciones que mantienen interesados a la audiencia, las tensiones entre sus participantes continúan. Recientemente, Plutarco Haza arremetió contra Gaby Rivero por intervenir a favor de la chef Zahie Téllez.

En entrevista para TVNotas, Haza afirmó que la actriz buscaba atención mediática opinando sobre una polémica en la que no tenía relación.

Asimismo, lanzó un dardo contra su excompañera en MasterChef Celebrity, quien aseguró que se enganchaba muy rápido y eso le hacía perder la concentración mientras cocinaba: “No me acuerdo de haber ido a terapia con Gaby Rivero. No recuerdo que me conociera tanto. Su entrevista es muy rara. Creo que se quiso colgar y subirse a una discusión en la que no estaba invitada. No sabía que estaba tan al pendiente de mí. Yo estoy en el top 10 y ella no”.

¿Dónde y cuándo ver MasterChef Celebrity Generaciones?

MasterChef Celebrity Generaciones se transmite los domingos a las 20:00 horas por Azteca 1. El próximo 15 de junio se transmitirá el décimo segundo programa. Luego de 11 eliminaciones, estas son las celebridades que se mantienen dentro de la competencia:

Ofelia Medina

Bárbara Torres

Plutarco Haza

Andrea Noli

Rafa Polinesio

Carlos Quirarte

Dani Valle

Leslie Gallardo

Herly