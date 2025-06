Poncho Cadena mandó contundente mensaje a Isaías Espinoza tras cuestionar sus evaluaciones en MasterChef Celebrity

El juez de la cocina más famosa de México reaccionó a los comentarios realizados por el influencer “Chef en proceso”. (@MasterChefMx)

El programa MasterChef Celebrity 2025 ha vuelto a ser objeto de controversia tras las declaraciones del chef Poncho Cadena, quien respondió de manera contundente al exparticipante Isaías Espinoza, conocido como “Chef en Proceso”.

Quien al ser eliminado en el episodio número ocho del programa, generó una ola de críticas por parte de los seguidores, quienes cuestionaron la decisión tomada por los jueces. Los fanáticos expresaron su descontento, argumentando que la decisión no fue justa y que el desempeño del participante no justificaba su salida.

Posteriormente, “Chef en proceso” reveló que, tras su eliminación tuvo un enfrentamiento fuera de cámaras con la jueza Zahie Téllez, quien continuó cuestionando su desempeño de manera directa.

La salida del Chef en Proceso generó una ola de críticas en ‘X’, donde la jueza fue acusada de prepotencia y favoritismo hacia ciertos participantes. (Fotos: @@chefenproceso, Instagram / Zahie Téllez, YouTube)

“La chef viene y, como que también alterada. Yo dije: ‘No manches, está en personaje, lo está grabando’, pero llega y, como que con este tono alterado, me dice: ‘Neta, ¿sí te gustó tu mole?’. Y yo, de que: ‘No, chef, la verdad’. ‘Entonces, ¿para qué me dices que sí te gustó? No me digas que te gustó si no estaba bueno’”, declaró.

Por su parte, Téllez confirmó lo sucedido a través de su canal de YouTube, donde abordó el tema durante una conversación con Dani Valle y Rafa ‘Polinesio’. En su intervención, la jueza explicó que la eliminación del tiktoker se debió a una actitud que calificó como confiada y soberbia.

En este contexto, el chef Poncho Cadena, otro de los jueces del programa, decidió romper el silencio y dirigirse directamente a las críticas y a las declaraciones de Isaías Espinoza. Pues el influencer ha realizado videos sobre los errores que por los que fue eliminado y cuestionó, sin decir nombres, los señalamientos hechos por los chefs.

Isaías Espinoza fue el eliminado número 8 de MasterChef Celebrity - Foto: Azteca

“Hay que meterse al p*nch* pleito, ni modo. Que no es un pleito, más bien es una opinión personal hacia un exparticipante que ya no está en MasterChef. Sí, mi querido ‘chefsito en proceso’. Se vale quejarse del jurado, de todo. Pero también se vale hablar cuando a uno lo meten en la ecuación", expresó.

Igualmente destacó la importancia de la responsabilidad al emitir juicios. Según declaraciones realizadas por el chef, este enfatizó que no considera justo lanzar afirmaciones sin respaldo.

“No me parece justo, si tiras una cosa acuérdate que hay que comprobarla. Cuando llegaste lo primero que te dije fue que te respeto mucho, porque para mí, dentro de todos los participantes, tú, al generar tu contenido de cocina eres el que te la está jugando más”, comentó.

“Yo no tengo absolutamente nada contra ti, me encanta la gente joven que quiere hacer cosas, pero te estás equivocando”.

Poncho Cadena invitó al creador de contenido a su restaurante. (Foto: Azteca)

“Yo te invito a cocinar a cualquiera de mis restaurantes, tres, días, vamos a sacar un servicio. Yo te voy a ayudar. No te quiero joder, si quiero que digas ‘me equivoqué’. El chef Poncho si es una autoridad, si es honesto, es un profesional. Quiero que aprendas de tu error”, finalizó el juez.

“Yo voté porque salieras porque tu plato no fue el mejor. Yo no tengo nada que ocultar, tu plato no fue mejor que el de Anabel, ¿eres mejor cocinero? sí.”