Calendario SEP 2025-2026: ¿Por qué habrá más vacaciones el siguiente ciclo escolar?

El regreso a clases de 2025 será el 1 de septiembre (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó el calendario oficial que estará vigente durante el ciclo escolar 2025 - 2026. El cronograma aprobado para la comunidad estudiantil de nivel básico, es decir preescolar, primaria y secundaria, ha llamado la atención debido a que cuenta con una semana más de vacaciones.

A diferencia del calendario para el ciclo escolar 2025-2026, cuya actividad inició el 26 de agosto de 2024, el cronograma que entrará en vigor este año contempló el inicio de actividades académicas una semana después, es decir desde el 1 de septiembre de 2025. Con ello, también se confirmó que el programa ya no estará conformado por 190 días, sino por 185.

De esa forma, una vez que alumnas, alumnos, así como el personal docente finalicen las actividades correspondientes al calendario escolar vigente, contarán con una semana más de vacaciones de verano. La situación ya había sido confirmada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es decir Mario Delgado Carrillo.

El calendario estará compuesto por 185 días

¿Por qué habrá más vacaciones el siguiente ciclo escolar?

La medida confirmada con la publicación del calendario correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue adelantada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El 15 de mayo del 2025, en el marco del Día del Maestro, la mandataria confirmó la decisión al considerar que el personal docente no cuenta con suficientes días de descanso al año.

“Este no es petición de los sindicatos, es algo que siempre lo he pensado. Los maestros casi no tiene vacaciones por que cambió el calendario escolar y normalmente terminan las clases y todavía se quedan (...) Le sugerí al secretario de Educación Pública y le pareció bien y además hicimos un análisis de los calendarios escolares en todo el mundo, entonces les estamos dando una semana más de vacaciones a las maestras y los maestros como parte de su trabajo, por que además, no me dejarán mentir, la última semana de clases ya se acabó toda la currícula escolar y ya no sabemos ni como llenar la última semana”, dijo.

Mario Delgado y Claudia Sheinbaum confirmaron la semana adicional de vacaciones (SEP)

La semana adicional de vacaciones se sumará a la lista de días sin actividad académica, la cual está integrada por:

16 de septiembre - suspensión clases por Día de la Independencia de México

26 de septiembre - Consejo Técnico Escolar

31 de octubre - CTE

17 de noviembre - Suspensión de labores docentes por Día de la Revolución Mexicana

28 de noviembre - CTE

22 al 31 de diciembre - Vacaciones Año Nuevo, Navidad .

1 al 6 de enero - Vacaciones

7 enero - taller para personal directivo

8 enero - taller para personal docente

9 enero - taller para personal docente

30 de enero - CTE

2 de febrero - suspensión de labores docentes

27 de febrero - CTE

16 de marzo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Expropiación Petrolera

27 de marzo - CTE

30 y 31 de marzo - vacaciones

1 al 10 de abril - vacaciones

1 de mayo - suspensión de labores docentes por Día del Trabajo

5 de mayo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Batalla de Puebla

15 de mayo - suspensión de labores docentes por el Día de la maestra y el maestro

29 de mayo - CTE

26 de junio - CTE