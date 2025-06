Ninel Conde revela cómo vivió la fuga de su expareja Larry Ramos: “Fue un infierno”

Después de años de especulación y silencio, Ninel Conde rompió el silencio y habló de su relación con Larry Ramos. (Captura de pantalla y @chismeenvivo)

Después de años de especulación y silencio, Ninel Conde rompió el silencio y habló de su relación con Larry Ramos, el empresario colombiano acusado de fraude millonario y actualmente prófugo de la justicia estadounidense.

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante ofreció un testimonio detallado sobre lo que vivió a su lado: el engaño, el abandono, el costo emocional y las consecuencias legales que arrastró tras su fuga en 2021.

Conde inició explicando que nunca se casó legalmente con Ramos. La intérprete del Bombón Asesino señaló que celebraron una ceremonia simbólica, de carácter religioso, pero que no tuvo validez civil. Ese detalle, que hasta ahora no había sido ampliamente aclarado, resultó clave cuando el empresario fue señalado por el FBI como responsable de una estafa multimillonaria. “Nunca me casé con él legalmente, sino que fue un ritual religioso. Y gracias a Dios, lo digo hoy gracias a Dios, porque si no me hubiera traído ahí sí complicaciones”, dijo.

La actriz contó que el momento de la fuga de Ramos —cuando se retiró el grillete electrónico que portaba como parte de su arresto domiciliario— ocurrió mientras ella se encontraba en la habitación contigua.

Aunque no relató a detalle cómo vivió ese momento, sí confirmó que ella estaba cerca de su pareja en ese momento. Adelantó que ese episodio será mostrado en un reality show personal que está produciendo, centrado en su historia. “Eso lo vas a ver en mi reality show. Exactamente, la escena”.

Durante la entrevista, Ninel Conde se mostró cauta pero firme. Reconoció que desconocía por completo el historial de Ramos al inicio de la relación, y que fue él quien le ocultó su situación legal.

Según relató, su entonces pareja se presentó como una víctima de otros y negó rotundamente tener cuentas pendientes con la justicia. “Nunca fue sincero conmigo. Él encubrió. ‘No, yo perfecto, todo bien’. Es mentira”, afirmó.

Lo que siguió fue una serie de descubrimientos que la colocaron en una situación crítica: el lugar donde vivían, que él le había presentado como suyo, era rentado y acumulaba varios meses de adeudo. “Yo me tuve que salir corriendo porque no sabía de quién era ese lugar, en un país que no es tu país, con una realidad que te pintaron que resultó que no era cierto”, relató.

La herida del abandono y el precio de la lealtad

La cantante también habló del costo económico y emocional que le dejó esa relación. Cuando a Ramos le congelaron las cuentas, ella asumió varios de sus gastos personales y legales. “Cuando él tiene esa bronca, le congelan todas las cuentas y pues no tenía ni para comer el muchachito. Entonces aquí está la madre Teresa de Calcuta”, dijo con ironía.

Señaló que en ese momento actuó movida por el cariño y la lealtad, sin saber la magnitud del problema en el que él estaba involucrado.

La cantante reconoció que lo que más le dolió fue el abandono, una herida que tiene desde la infancia, pues contó que cuando tenía tres años, su padre falleció, y aunque no fue una ausencia voluntaria, para ella esa pérdida se tradujo emocionalmente como un abandono.

Esa sensación, según explicó, ha sido una constante en su vida y ha influido en sus relaciones sentimentales. “Yo tenía serios problemas con el miedo al abandono y hacía lo que fuera para que no me dejaran.”

Esa necesidad afectiva, dijo, la llevó a asumir roles que no le correspondían. Con Ramos, como en relaciones anteriores, terminó convirtiéndose en una figura que protegía, financiaba o intentaba resolver los problemas de su pareja. “Hay muchos encantadores de serpientes en este mundo… ahora lo entiendo, en ese momento no”, expresó.

La relación con Ramos también tuvo consecuencias legales. Según relató, ese vínculo impactó directamente en el juicio que mantenía por la custodia de su hijo Emanuel, nacido de su relación con Giovanni Medina. Sin precisar detalles, afirmó que su cercanía con alguien señalado por fraude fue utilizada en su contra.

“Fue una experiencia y un aprendizaje que me costó también muchas lágrimas, me costó mucho dinero y me costó perder puntos en el juicio legal que yo llevaba por la custodia con mi hijo”, afirmó.

A pesar del escándalo, Conde insistió en que nunca fue cómplice de los delitos de su expareja, y que ella también fue víctima. “Me fregó lana, me fregó mi corazón, mis emociones”, resumió.

En un esfuerzo por cerrar ese ciclo, Ninel Conde prepara un proyecto autobiográfico en formato de reality show, donde mostrará su vida más allá de los escenarios. Según explicó, no se trata de un programa como La Casa de los Famosos, sino de una producción enfocada en su entorno real, en sus decisiones, y en los episodios más delicados de su trayectoria personal. “Quiero que la gente conozca ese momento y se puedan ver en mi espejo, y a lo mejor no caigan tan fácil”, dijo, prometiendo que contará a detalle ese episodio de su vida.

Hasta la fecha, Larry Ramos sigue prófugo. Desde que se dio a la fuga en septiembre de 2021, tras retirarse el grillete electrónico, no ha habido información oficial sobre su paradero. El FBI mantiene vigente una orden de búsqueda por el esquema piramidal que operaba, con más de 200 víctimas y un daño calculado en decenas de millones de dólares. Alejandra Guzmán es una de las afectadas más conocidas, con una pérdida estimada en al menos cuatro millones de dólares.

Ninel Conde afirma no haber tenido más contacto con Ramos desde el día de su huida. “Fue un caos y un infierno”, resumió la cantante.