Bernardo Bátiz es magistrado en funciones del SJF (FB/Senado de la República)

Los cómputos distritales para la conformación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) finalizaron. Las cinco personas que lo integrarán ya quedaron definidas y entre ellos se encuentra Bernardo Bátiz, consejero que asumirá el nuevo cargo con 88 años de edad y lo finalizará cuando cumpla la edad de 97.

Según se encuentra definido en la página oficial de los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), Bernardo Bátiz figura como el tercer personaje con la mayor cantidad de votos a su favor. Con 4 millones 652 mil 720 votos, es decir el 7.1909% del total, el candidato se encuentra detrás de Celia Maya García y Eva Verónica de Gyves Zárate.

Cabe recordar que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que entrará en funciones a partir del próximo 1 de septiembre de 2025, es el órgano que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Sus funcionarios estarán en el cargo durante seis años y, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidencia será rotativa cada dos años con el criterio del mayor número de votos en la elección.

Celia Maya encabezará el nuevo órgano judicial que vigilará el desempeño de jueces y magistrados. (CUARTOSCURO, Gobierno de México y redes sociales)

Bernardo Bátiz integrará el Tribunal de Disciplina Judicial, cargo que finalizará con casi 95 años

Con 88 años, Bernardo Bátiz asumirá el cargo de magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) durante los siguientes seis años, según indica el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). De esa forma, finalizará su encargo con casi 95 años de edad.

Durante su periodo como magistrado del nuevo organismo encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces, magistrados y hasta ministros de la SCJN, Bátiz aseguró que vigilará el buen trato de las personas juzgadoras a su personal, así como a quienes busquen justicia a través del Poder Judicial.

Los cargos fueron definidos en las urnas (EFE/ Francisco Guasco)

“Vamos a cuidar la disciplina. Que los juzgadores, desde los ministros de la Corte hasta los jueces de distrito, se porten bien. Que traten bien a su personal, que sean respetuosos de los que van a solicitar que se les haga justicia (...) que no abandonen sus tribunales, que no abusen de su poder y que mantengan una fortuna personal recta, equilibrada con sus ingresos, que no haya enriquecimiento inexplicable”, dijo en entrevista con Heraldo Televisión.

Cabe recordar que Bátiz Vázquez ya se desempeñaba como integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Tras las elecciones, prolongará el ejercicio de su cargo hasta el 2031.