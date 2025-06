Zahie Téllez rompe el silencio sobre la polémica de la hoja santa que surgió en MasterChef Celebrity

La chef Zahie Téllez hizo una observación a Chef en Proceso que no fue del agrado del público. (IG/@masterchefmx)

La chef Zahie Téllez se ha visto envuelta en la polémica desde que salieron a la luz algunos de los desencuentros que tuvo con parte de los participantes de MasterChef Celebrity, generaciones.

Uno de los momentos que más opiniones divididas ocasionó en redes sociales fue cuando habló desde su experiencia sobre la hoja santa en uno de los platillos de Isaías Espinoza, conocido como Chef en Proceso, celebridad que ya fue eliminada del reality show de cocina.

En una de las emisiones del programa de TV Azteca, Téllez calificó a la hoja santa como un ingrediente “tóxico”, declaración que ocasionó confusión entre los televidentes; por lo que ahora, después de algunas semanas, la juez ha decidido romper el silencio.

Una crítica hecha por la chef Zahie Téllez en el reality de TV Azteca generó controversia en torno al uso de esta planta en la gastronomía mexicana. (Infobae México / Jovani Pérez)

Zahie Téllez rompe el silencio sobre la hoja santa, ingrediente que calificó como “tóxico”

En medio de la ola de críticas que rodean su participación en MasterChef Celebrity, la chef compartió su postura sobre la polémica de la hoja santa, asegurando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto debido a la edición del programa.

"Yo le digo a la gente, claro que la hoja santa es tóxica si la comes cruda y en grandes cantidades, aunque es uno de los ingredientes que más se utiliza en nuestro país, sobre todo en el sureste", dijo sobre el controversial ingrediente que sigue dando de qué hablar entre los seguidores del reality.

Por otra parte, expresó que al tratarse de un programa de televisión que, ya fue grabado, sus palabras fueron malinterpretadas.

“Esto es un programa de televisión y hay una edición detrás, y en esa ocasión me parece que se editó mal y se interpretó mal", afirmó.

Por otra parte, sobre la ola de comentarios negativos sobre su trayectoria en la cocina tras un video que creó Chef en Proceso junto a una señora originaria de Oaxaca que utiliza hoja santa, concluyó el tema diciendo que la toxicidad del ingrediente depende de la cantidad y cocción.

“Hay gente que me ha dicho: ‘eres una vergüenza para los chefs’, pero claro que no lo soy. La mayoría se los va a decir, sí hay que blanquearla justamente para que no se tengan problemas en la boca si son grandes cantidades”, expresó.

Y agregó: “Hay una edición que me jugó desfavorablemente, pero tampoco pasa nada, porque yo tengo una trayectoria de 16 años haciendo televisión”.