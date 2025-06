“Ni en operativos contra extorsionadores ha estado el ejército”: Rojo de la Vega aclara redada en el Alicia

Alcaldesa da su versión de los hechos ocurridos en la el multiforo alicia. CRÉDITOS: Alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldesa de la Cuahtémoc , Alessandra Rojo de la Vega , difundió un video en su cuenta de X (@AlessandraRdlv) para deslindarse del operativo que llevó al cierre del Multiforo Alicia , ocurrido el pasado 30 de mayo del año en curso.Señala que, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum y Clara Brugada , la jefa de gobierno de la CDMX , ya han aclarado que las autoridades que participaron en el cierre del Multiforo Alicia fueron policías capitalinos y elementos de las fuerzas armadas, “hay quienes siguen queriendo embarrar a la alcaldía para justificar sus propias metidas de pata”, mencionó.En el video, Rojo de la Vega comienza a narrar cuatro motivos para explicar por qué su gobierno no está vinculado en la situación de Alicia : “Así que ahí les va, clarito porque no me pienso quedar callada”:

Cadena de mando: Aseveró que la policía auxiliar que depende de la alcaldía “no tiene ni voz ni voto para darle órdenes ni a la policía capitalina ni al Ejército”. Además, señaló que, con su cargo, tampoco puede mandar a esta fuerza, ya que está bajo la competencia del Gobierno Federal y de la Ciudad de México Legalmente imposible: El Ejército no actúa porque un verificador se lo dice. “Dicen que fueron verificadores de la alcaldía quienes ordenaron la entrada al Foro Alicia ; eso es una mentira descubierta, es legalmente imposible”. Una alcaldía no puede clausurar por su propia cuenta: Las verificaciones que se llevan a cabo dentro de la demarcación se realizan de manera conjunta entre personal del territorio, indicó. Además, Rojo de la Vega aclaró que “si se va a hacer una verificación oficial con intento de clausura, tiene que estar presente el INVEA , mismo que depende del Gobierno de la Ciudad de México ”. Sin el Ejército: La alcaldesa afirmó que en siete meses de gobierno se han realizado alrededor de 2 mil verificaciones y en ninguna ha estado presente el Ejército. “Ni en los operativos contra extorsionadores, ni en chelerías ilegales, ni siquiera donde hay más riesgo. En estos puntos difíciles jamás ha participado el Ejército con nosotros, porque no le corresponde “.

Alessandra Rojo-Multiforo Alicia

Alcaldesa da su versión de los hechos ocurridos en la el multiforo alicia. Crédito: X (@AlessandraRdlv)

Rojo de la Vega comentó: “Entiendo que quieren lavarse las manos de una orden mal dada, de una decisión muy mal pensada. Pero no se vale que traten de cargarle el muerto a quien no tuvo nada que ver, lo digo porque sé que andan preparando un nuevo golpe contra la alcaldía”.

<b>La alcaldesa usaría así al Ejército</b>

La alcaldesa fue víctima de burlas | Foto: Facebook Alessandra Rojo de la Vega

En su video, la funcionaria lanza la pregunta: “¿Qué haría yo si mandara al Ejército oa la policía capitalina?”, a la que respondió que sería “sacarlos de los aeropuertos y de funciones que no les tocan y, por supuesto, los pondría a patrullar en estos puntos rojos donde de verdad se necesita su presencia”.

Además, aseguró que les ordenaría “limpiar las calles de delincuentes, no metro miedo donde hay cultura y juventud”. “¿No sería más útil que se pusieran a resolver el caos del metro, las inundaciones, la inseguridad, la violencia, en vez de andar inventando cuentos para zafarse de sus propias fallas?” , cuestionó la alcaldesa.