Por qué Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, ya no quiere que lo llamen “Andy”

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y secretario de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), habló sobre su nombre y la forma en que se le conoce en la opinión pública. Al respecto, pidió no ser llamado por el apodo de “Andy” y dio a conocer el motivo.

Durante el episodio 11 del programa conocido como “La Moreniza”, espacio de difusión del partido Morena, el hijo del expresidente se refirió a la forma en cómo los medios de comunicación y políticos opositores se refieren a él. De igual manera, argumentó que dicho sobrenombre es una manera de quitarle “el legado” de su padre.

“Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme ‘Andy’ es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre”, declaró ante Luisa María Alcalde y Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido.

Andrés Manuel López Beltrán es uno de los cuatro hijos del expresidente (Cuartoscuro)

Más adelante, se refirió a su función como el encargado de la supervisión del proceso electoral en el estado de Durango. Según dijo, aunque opositores lo convirtieron en el objetivo de diversos ataques, ninguno de ellos lo llamó por su nombre debido “al miedo” que les genera llamarlo como a su padre.

“Lo mismo hicieron en Durango. En Durango no quisieron mencionar, (Rubén) Moreira o Alito (Moreno), nunca me mencionaron por mi nombre ¿por qué? Porque les da miedo y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre", dijo.

Después de escuchar a su interlocutor, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de Morena, Luisa María Alcalde Luján, refirió que más allá de atacar al secretario de Organización del partido, los opositores están intentando demeritar el papel del expresidente de México.

Andrés Manuel López Beltrán es el único hijo de AMLO que se dedicó a la esfera política (Cuartoscuro)

¿Quién es Andrés Manuel López Beltrán?

Andrés Manuel López Beltrán es uno de los hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). También conocido como “Andy”, se le reconoce por su participación en actividades relacionadas con diversos negocios y proyectos empresariales en México.

Aunque no desempeña un papel oficial en el gobierno, actualmente desempeña un puesto en el CEN del partido fundado por su padre. Ha mantenido un perfil mayormente reservado en comparación con otros miembros de la familia presidencial, aunque su cercanía con figuras políticas y empresariales ha generado debates.