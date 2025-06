¿Amantes de Iván Archivaldo? los romances juveniles que fantasean con el líder de los Chapitos

La mezcla de drama familiar y acción en historias de Los Chapitos genera debate sobre la normalización de la violencia. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

En internet, Iván Archivaldo Guzmán no sólo es conocido como uno de los líderes visibles de la facción criminal del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos. En plataformas como Wattpad, donde millones de jóvenes escriben y leen historias, su figura se transforma en el eje de intensas fantasías románticas.

Estas narraciones lo presentan como un personaje seductor, poderoso y vulnerable, una mezcla explosiva que captura la imaginación de una generación que idealiza al capo desde la distancia sin tener en cuenta que es uno de los hombres más buscados de México.

Los fanfics, abreviatura de fanficción, permiten que los seguidores reinventen realidades a su antojo. “Un fanfic es la solución, es el mundo utópico de cualquier fan. Dentro de ese mundo están en su derecho de cambiar la muerte de un personaje, las relaciones amorosas, rupturas y hasta agregar esos momentos de pasión que desgraciadamente nunca fueron”, señala el perfil en línea de WattpadFanFictionEs.

Wattpad abre un espacio para fanáticas que reinventan la imagen de Iván Archivaldo como un héroe romántico. (Captura Wattpad)

Las seguidoras de Iván Archivaldo

Dentro del catálogo digital proliferan títulos como “Obsesión mía”, “Diferente” o “Sentimientos”, todos protagonizados por hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, siendo Iván uno de los más recurrentes.

Estas tramas oscilan entre el drama adolescente y la telenovela criminal, mezclando escenas de lujo, celos, venganza y entrega absoluta. Lo inquietante no es solo la existencia de este subgénero, sino su creciente popularidad entre lectores que, lejos de rechazar la violencia que rodea a estos personajes, la reinterpretan como parte de un mito romántico.

“Que onda plebes como ya saben soy Iván Archivaldo Guzmán Salazar tengo 30 años (en la historia) soy todo un papacito como ustedes ya saben soy mujeriego no me gusta estar amarrado a una sola mujer y ami ellas me ruegan no al revés pero todo eso cambió cuando la conocí a ella esa hermosa mujer de ojos cafés que me cautivó”, se lee al comienzo del fanfic “Obsesión Mía”, que ocupa actualmente el puesto 38 en el ranking de habla hispana.

En estas narraciones, el lenguaje es coloquial, cargado de modismos norteños y frases típicas del habla sinaloense, lo que busca dotar de realismo a los personajes y acercarlos a una identidad cultural reconocible.

Las y los autores no solo idealizan a Iván Archivaldo, sino que integran con frecuencia a sus hermanos, Alfredo y Ovidio Guzmán, y a su padre, El Chapo Guzmán, como figuras secundarias o aliados en la trama.

Además construyen una especie de universo alternativo donde los miembros de la familia Guzmán son representados como protectores leales, líderes irresistibles o incluso hermanos celosos, en una mezcla de drama familiar, pasión y acción que romantiza el entorno criminal mexicano.

Investigaciones destacan cómo la narrativa romántica del narco contribuye a la romantización de la violencia en la juventud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La romantización del narco en México

Aunque Wattpad establece que sus usuarios deben tener al menos 13 años y que las historias con contenido maduro son exclusivas para mayores de 17, desde 2015 muchos adolescentes tienen acceso libre a textos donde la narcocultura se presenta como algo deseable.

“En México tiene una fuerte presencia a partir de la década de los setenta, con el incremento y diversificación de la producción de películas, música, series televisivas y documentales relacionados con el consumo y tráfico de drogas, pero también, por la difusión mediática que ha tenido el estilo de vida de los narcotraficantes”, explica una investigación de América Tonantzin Becerra, académica de la Universidad Autónoma de Nayarit a través de la revista Culturales del Instituto de Investigaciones Culturales.

La romantización de la narcocultura, más visible en géneros como los narcocorridos, consiste en idealizar y glorificar la vida y actividades de los capos, presentándolos como figuras poderosas, exitosas y aspiracionales.

Otro artículo escrito por la profesora Helena Simonett, de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, explica que los adolescentes y jóvenes se identifican como los sectores más sensibles a dichas representaciones.

A partir de la década de los ochenta, los valores subculturales comenzaron a conquistar a los jóvenes de Sinaloa para quienes se convirtieron en una cultura, por lo que “se volvió una gracia imitar a los capos de la mafia portando armas, exhibiendo oro y joyas, y presumiendo la valentía”, explica en su investigación publicada en la revista académica francesa Caravelle.

La importancia del estudio de estas historias en internet radica en la capacidad que puedan tener para delinear las prácticas sociales como parte del campo cultural y simbólico vinculado al narcotráfico.

Un artículo de Bernardo Rocco del Colegio de Jalisco de 2016 indica que lo que está realmente en juego es el poder de seducción a través del melodrama, que puede atenuar el sentido ético de la violencia y convertirse en una forma de complicidad social ante organizaciones criminales.